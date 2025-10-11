Tiroteo masivo en Mississippi: 4 muertos y 16 heridos en una escuela secundaria

La masacre se produjo durante la reunión después del partido de bienvenida de la escuela. Hay cuatro heridos de gravedad.

Una tragedia ha azotado a Leland, en el estado de Mississippi, Estados Unidos, donde un tiroteo durante un partido de bienvenida de una escuela secundaria se cobró la vida de al menos cuatro personas y dejó heridas a otras 16.

Según el alcalde de la ciudad, el incidente ocurrió alrededor de la medianoche en una calle principal. Asimismo, precisó que cuatro de los heridos de gravedad fueron trasladados en helicóptero a hospitales locales.

La policía ha identificado y emitido una orden de búsqueda para Tylar Jarod Goodloe, de 18 años, quien es considerado el principal sospechoso en relación con este acto de violencia.