Revelaron cómo el doble femicida Pablo Laurta mató al remisero Martín Palacio en Entre Ríos

Peritos forenses encontraron una herida que podría ser determinante para establecer el mecanismo del hecho. Laurta enfrenta un doble procesamiento judicial.

En las últimas semanas, Pablo Laurta (39) fue imputado por el homicidio del remisero Martín Palacio (49) en Entre Ríos y por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina (26), y su esuegra, Mariel Zamudio (54), en Córdoba. Ahora un hallazgo clave reveló cómo Laurta asesinó a Palacio.

El pasado 7 de octubre, minutos antes de las 20 y en la terminal de ómnibus de Concordia, el remisero fue visto por última vez con vida. Esa misma noche habría sido asesinado por el oriundo de Uruguay.

Las cámaras de seguridad de la estación de colectivos captaron a Laurta cuando abordó el Toyota Corolla blanco de Palacio. El homicida lo había contratado para un traslado que tenía como destino final, supuestamente, la ciudad de Rafaela, en Santa Fe.

La investigación apunta a que Laurta asesinó a Palacio de un tiro en la cabeza. Según informó La Nación, las autopsias determinaron que el cráneo del remisero tenía restos de un balazo.

Luego quitarle la vida, el asesino desmembró al remisero. Primero descartó el torso y las piernas en la estación Yeruá, a 35 km de Concordia. Lo mismo hizo con la cabeza y los brazos, que arrojó en Rosario del Tala, a poco más de 200 km de Yeruá. Una vez descartado el cadáver de Palacio, el homicida continuó viaje hacia la provincia de Córdoba.