4 de noviembre de 2025 - 20:55

Revelaron cómo el doble femicida Pablo Laurta mató al remisero Martín Palacio en Entre Ríos

Peritos forenses encontraron una herida que podría ser determinante para establecer el mecanismo del hecho. Laurta enfrenta un doble procesamiento judicial.

El doble femicida Pablo Laurta y el remisero Martín Palacio.

El doble femicida Pablo Laurta y el remisero Martín Palacio.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En las últimas semanas, Pablo Laurta (39) fue imputado por el homicidio del remisero Martín Palacio (49) en Entre Ríos y por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina (26), y su esuegra, Mariel Zamudio (54), en Córdoba. Ahora un hallazgo clave reveló cómo Laurta asesinó a Palacio.

Leé además

Así fue el violento ataque en una escuela 

Una madre entró a la escuela de su hija y golpeó con una cadena a una alumna

Por Redacción Policiales
Embistió con su Amarok a una pareja que viajaba con sus hijos, los mató y su abogado los culpó.

Embistió y mató con su Amarok a una pareja que viajaba con sus hijos: la justificación del abogado

Por Redacción Policiales

El pasado 7 de octubre, minutos antes de las 20 y en la terminal de ómnibus de Concordia, el remisero fue visto por última vez con vida. Esa misma noche habría sido asesinado por el oriundo de Uruguay.

Las cámaras de seguridad de la estación de colectivos captaron a Laurta cuando abordó el Toyota Corolla blanco de Palacio. El homicida lo había contratado para un traslado que tenía como destino final, supuestamente, la ciudad de Rafaela, en Santa Fe.

Embed

La investigación apunta a que Laurta asesinó a Palacio de un tiro en la cabeza. Según informó La Nación, las autopsias determinaron que el cráneo del remisero tenía restos de un balazo.

Luego quitarle la vida, el asesino desmembró al remisero. Primero descartó el torso y las piernas en la estación Yeruá, a 35 km de Concordia. Lo mismo hizo con la cabeza y los brazos, que arrojó en Rosario del Tala, a poco más de 200 km de Yeruá. Una vez descartado el cadáver de Palacio, el homicida continuó viaje hacia la provincia de Córdoba.

Pablo Laurta
El doble femicida Pablo Laurta.

El doble femicida Pablo Laurta.

Los investigadores manejan la hipótesis que este último accionar de Laurta habría estado movilizado por dos cuestiones: que no se lograse identificar el cuerpo de Palacio y que no se lo pueda vincular a él con el chofer. En este momento, el uruguayo acusado de tres homicidios enfrenta un doble procesamiento judicial.

Se le dictó prisión preventiva a Laurta en Entre Ríos, por “homicidio criminis causa” en el marco del crimen del remisero. En Córdoba, el fiscal Gerardo Reyes también dictó la prisión preventiva por el “homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género” de su ex pareja y el “homicidio calificado por alevosía” de su exsuegra.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estremecedor video: lo echaron de un cumpleaños, volvió con una escopeta y mató a un hombre.

Estremecedor video: lo echaron de un cumpleaños, volvió con una escopeta y mató a un hombre

Por Redacción Policiales
El piloto mendocino se vio perjudicado por un toque de Mariano Werner durante la serie, que lo dejó fuera de competencia y largó último. 

TC: Julián Santero, entre la bronca y la resiliencia: un domingo cuesta arriba en Paraná

Por Sergio Faria
Un prófugo por abuso sexual agravado que fue a votar fue detenido en Entre Ríos.

Fueron a votar y terminaron detenidos, la situación que se repitió en varias provincias del país

Por Redacción Policiales
Lowrdez Fernández y Leandro García Gómez.

Prisión preventiva y embargo millonario para el exnovio de Lowrdez Fernández por violencia de género

Por Redacción Policiales