Modifican la Ley de Tránsito de Mendoza: cómo afecta a los controles viales y a la renovación de licencias

La Legislatura modificó puntos claves en la Ley de Tránsito de Mendoza que afectarán los controles viales y también la renovación de licencias de conducir . El proyecto impulsado por los diputados Gustavo Cairo ( La Libertad Avanza ) y Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza) , aliados de Cambia Mendoza, obtuvo la sanción definitiva de la Cámara de Senadores por unanimidad y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El proyecto modifica la Ley Nº 9024 de Tránsito, en busca de modernizar el sistema provincial , reducir la carga burocrática y adecuar la normativa a los estándares nacionales de seguridad vial.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, el senador Walther Marcolini (UCR) explicó que la reforma “actualiza tres artículos clave de la Ley 9024 y tiene como eje la simplificación de trámites y la incorporación de herramientas digitales”.

En su intervención, destacó que “la intención del Poder Legislativo es facilitar la vida de los conductores , garantizando al mismo tiempo la transparencia y eficiencia en los controles viales”.

Uno de los cambios más relevantes se introduce en el artículo 40 , que regula los requisitos documentales durante los controles viales . Desde ahora, los conductores podrán acreditar la licencia de conducir , la cédula de identificación del vehículo y el comprobante de seguro obligatorio en formato físico o digital , mediante las aplicaciones oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial o de las aseguradoras.

De este modo, ya no será obligatorio portar la versión impresa de dichos documentos, siempre que puedan ser exhibidos en soporte electrónico válido. Esta medida apunta a agilizar los procedimientos de fiscalización y a adaptarse a los sistemas digitales implementados en todo el país.

Asimismo, el artículo 43 fue modificado para simplificar la acreditación de la cobertura del seguro automotor obligatorio. A partir de esta reforma, los conductores podrán presentar la póliza, la credencial o el comprobante de pago en cualquier formato, eliminando la exigencia de documentación adicional o numeraciones específicas que dificultaban el cumplimiento del requisito.

“Esta nueva redacción evita demoras y sanciones injustificadas, al tiempo que garantiza que la autoridad de control pueda verificar de forma rápida y confiable la vigencia del seguro”, explicó Marcolini.

Walther Marcolini-senado El senador Walther Marcolini, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Prensa Senado Mendoza

Cambios en el trámite por cambio de domicilio

Otra modificación significativa recae sobre el artículo 21, vinculado a la actualización del domicilio de los titulares de licencias de conducir. Hasta el momento, quienes cambiaban de residencia dentro de la provincia tenían un plazo de 90 días para gestionar la modificación, y en caso de no hacerlo, debían rendir nuevamente el examen de manejo.

Con la nueva normativa, ya no será necesario renovar la licencia por cambio de domicilio dentro del territorio provincial. El documento mantendrá su validez hasta la fecha establecida para su renovación, independientemente del municipio en el que resida el titular.

Esta modificación responde a la necesidad de evitar trámites repetitivos y aliviar la carga de trabajo de los municipios, que son los encargados de emitir y controlar las licencias a través de convenios con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además, busca otorgar mayor coherencia al sistema de licencias unificado a nivel nacional.

Licencia de conducir

Respaldo de la oposición

El senador Valentín González, del bloque Unión Mendocina, manifestó su acompañamiento a la iniciativa y destacó que “estas reformas mejoran la experiencia de los usuarios del sistema vial, eliminando trabas que no aportaban a la seguridad, sino que generaban demoras innecesarias”.

Por su parte, el senador Pedro Serra, del Partido Justicialista, señaló que su bancada también apoyó el proyecto por considerar que “aporta claridad normativa y promueve el uso de tecnologías que facilitan la fiscalización sin perjuicio de los conductores responsables”.

Ambos legisladores coincidieron en la importancia de avanzar hacia una legislación provincial más moderna, ágil y coherente con las disposiciones nacionales.

Modernización del sistema vial mendocino

Con esta sanción definitiva, Mendoza da un paso más hacia la digitalización de los trámites y documentos viales, favoreciendo un sistema más eficiente y alineado con las nuevas herramientas tecnológicas. La reforma apunta a fortalecer la seguridad jurídica, reducir la discrecionalidad en los controles y unificar criterios con la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, garantizando que las exigencias sean las mismas en todo el país.

Además, las modificaciones promueven una mayor comodidad para los ciudadanos, que podrán circular con sus documentos digitales actualizados y evitar trámites presenciales innecesarios.

De esta manera, la provincia actualiza su legislación vial, respondiendo a las demandas de modernización administrativa y consolidando un marco normativo que busca una convivencia más ordenada, práctica y segura en las rutas mendocinas.