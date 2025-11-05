5 de noviembre de 2025 - 11:38

Intentaron cruzar el Río de la Plata en camioneta, quedaron atrapados y tuvieron que escapar nadando

El insólito episodio ocurrió el último domingo en la localidad bonaerense de Berisso. Los ocupantes nadaron hasta la costa cercana, resultando ilesos del incidente.

Intentaron cruzar el Río de la Plata en camioneta, quedaron atrapados y tuvieron que escapar nadando

Intentaron cruzar el Río de la Plata en camioneta, quedaron atrapados y tuvieron que escapar nadando

Foto:

Por Redacción

Dos hombres que intentaron atravesar el interior del Río de la Plata en una camioneta, aprovechando el bajo nivel del agua, se llevaron la peor sorpresa cuando la marea subió de forma inesperada y sumergió casi por completo el vehículo.

Leé además

Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: ordenaron detener a un abogado del clan Sena por amenazar a un perito.

Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: ordenaron detener a un abogado del clan Sena por amenazar a un perito

Por Redacción Policiales
Chocó en Godoy Cruz, le hicieron el test de alcoholemia y quintuplicó el límite permitido

Chocó en Godoy Cruz, discutió y quintuplicó el límite de alcoholemia

Por Redacción Policiales

El insólito episodio ocurrió en la costa de la localidad bonaerense de Berisso. Los ocupantes del rodado pretendían cruzar desde la zona de Palo Blanco hacia la Isla Paulino utilizando una antigua camioneta. A pesar de que esta zona es conocida por presentar una de barro inestable y peligroso, los hombres decidieron ignorar el riesgo y avanzar confiados en que la marea baja les permitiría el paso seguro.

Cuando estaban cruzando, la camioneta quedó atascada en el barro y en el mismo instante, el nivel del Río de la Plata comenzó a subir rápidamente. La combinación hizo que el agua rodeara la cabina en cuestión de minutos y la camioneta quedó cubierta casi por completo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se incendia un auto en Costanera - Foto Matías Pacualetti 

Un auto se incendió en plena Costanera: tránsito complicado

Por Redacción Policiales
Detuvieron a un colectivero en el complejo Los Libertadores. Foto ilustrativa: Gendarmería Nacional Argentina.

Detuvieron a un colectivero en el complejo Los Libertadores: ocultaba un cargador de fusil de guerra

Por Redacción Policiales
El doble femicida Pablo Laurta y el remisero Martín Palacio.

Revelaron cómo el doble femicida Pablo Laurta mató al remisero Martín Palacio en Entre Ríos

Por Redacción Policiales
Lowrdez Fernández y Leandro García Gómez.

Prisión preventiva y embargo millonario para el exnovio de Lowrdez Fernández por violencia de género

Por Redacción Policiales