El insólito episodio ocurrió el último domingo en la localidad bonaerense de Berisso. Los ocupantes nadaron hasta la costa cercana, resultando ilesos del incidente.

Intentaron cruzar el Río de la Plata en camioneta, quedaron atrapados y tuvieron que escapar nadando

Dos hombres que intentaron atravesar el interior del Río de la Plata en una camioneta, aprovechando el bajo nivel del agua, se llevaron la peor sorpresa cuando la marea subió de forma inesperada y sumergió casi por completo el vehículo.

El insólito episodio ocurrió en la costa de la localidad bonaerense de Berisso. Los ocupantes del rodado pretendían cruzar desde la zona de Palo Blanco hacia la Isla Paulino utilizando una antigua camioneta. A pesar de que esta zona es conocida por presentar una de barro inestable y peligroso, los hombres decidieron ignorar el riesgo y avanzar confiados en que la marea baja les permitiría el paso seguro.

Cuando estaban cruzando, la camioneta quedó atascada en el barro y en el mismo instante, el nivel del Río de la Plata comenzó a subir rápidamente. La combinación hizo que el agua rodeara la cabina en cuestión de minutos y la camioneta quedó cubierta casi por completo.