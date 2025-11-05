Chocó en Godoy Cruz, discutió y quintuplicó el límite de alcoholemia

El conductor de 55 años fue arrestado este martes por la noche en calle Sarmiento.

Chocó en Godoy Cruz, le hicieron el test de alcoholemia y quintuplicó el límite permitido

Un hombre de 55 años fue aprehendido este martes por la noche luego de protagonizar un accidente de tránsito en el cruce de calles 9 de Julio y Sarmiento, en Godoy Cruz. El resultado del test de alcoholemia quintuplicó el límite permitido por la ley.

El hecho ocurrió cerca de las 21 horas, cuando personal policial fue alertado a través del 911 sobre una colisión y una discusión entre los conductores involucrados.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un vehículo Renault Kangoo, conducido por un hombre de 55 años, que se desplazaba por calle Sarmiento hacia el oeste, giró a la izquierda e impactó contra un Volkswagen Gol Trend, manejado una conductora de 45 años, que circulaba en sentido contrario.

Según el parte oficial, la mujer que conducía el Gol Trend se retiró del lugar tras el choque, mientras que los uniformados procedieron a realizar el test de alcoholemia al conductor de la Kangoo, obteniendo un resultado positivo de 2.76 g/l.