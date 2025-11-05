5 de noviembre de 2025 - 08:58

Un auto se incendió en plena Costanera: tránsito complicado

Bomberos de la Ciudad de Mendoza debieron desplazarse de urgencia a la intersección de la Avenida Costanera y la calle San Luis. Tránsito complicado.

Se incendia un auto en Costanera - Foto Matías Pacualetti&nbsp;

Se incendia un auto en Costanera - Foto Matías Pacualetti 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un auto se prendió fuego hoy en la Avenida Costanera y la calle San Luis, de la Ciudad de Mendoza.

Leé además

Incendio destruyó una vivienda en Las Heras: no hubo heridos - Imagen ilustrativa - Archivo / Los Andes

Incendio en una vivienda en Las Heras: sin heridos pero con pérdidas totales

Por Redacción Policiales
Tratan de establecer las causas del incendio que consumió cerca de 30 cabañas en un camping de El Carrizal.

Alrededor de 30 cabañas destruidas en el incendio en El Carrizal: qué desató el fuego en el excamping de YPF

Por Enrique Pfaab

El vehículo afectado de marca Ford Taunus, color rojo, circulaba por el carril izquierdo con sentido de circulación hacia el Sur, cuando de repente un humo negro comenzó a salir del capó. Luego de unos minutos, los bomberos de la ciudad de Mendoza llegaron al lugar y trabajaron para apagar el incendio.

El tránsito está complicado en la zona pero no se registraron heridos. Se pide a los conductores que tengan precaución al pasar por Costanera o que elijan otra ruta si es posible.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Graves daños por un incendio que destrozó un camping en El Carrizal.

Cabañas y lanchas reducidas a cenizas por un incendio en un camping en El Carrizal

Por Enrique Pfaab
Gran incendio en Parque Patricios.

Caos en Parque Patricios: videos del incendio en un taller mecánico que obligó a evacuar la manzana

Por Redacción Policiales
Chocó en Godoy Cruz, le hicieron el test de alcoholemia y quintuplicó el límite permitido

Chocó en Godoy Cruz, discutió y quintuplicó el límite de alcoholemia

Por Redacción Policiales
Detuvieron a un colectivero en el complejo Los Libertadores. Foto ilustrativa: Gendarmería Nacional Argentina.

Detuvieron a un colectivero en el complejo Los Libertadores: ocultaba un cargador de fusil de guerra

Por Redacción Policiales