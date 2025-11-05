Un auto se incendió en plena Costanera: tránsito complicado

Bomberos de la Ciudad de Mendoza debieron desplazarse de urgencia a la intersección de la Avenida Costanera y la calle San Luis. Tránsito complicado.

Un auto se prendió fuego hoy en la Avenida Costanera y la calle San Luis, de la Ciudad de Mendoza.

El vehículo afectado de marca Ford Taunus, color rojo, circulaba por el carril izquierdo con sentido de circulación hacia el Sur, cuando de repente un humo negro comenzó a salir del capó. Luego de unos minutos, los bomberos de la ciudad de Mendoza llegaron al lugar y trabajaron para apagar el incendio.

El tránsito está complicado en la zona pero no se registraron heridos. Se pide a los conductores que tengan precaución al pasar por Costanera o que elijan otra ruta si es posible.