Seguirán las tormentas con caída de granizo en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 8°C para mañana en Mendoza. Para el sábado la temperatura mejorará.

Para este viernes se espera que la temperatura comience a subir.

Tras un jueves marcado por un pequeño temporal de lluvias, granizo y vientos en Mendoza; este viernes será muy similar. Si bien se espera que la máxima comience a subir, las condiciones meteorológicas anuncian tormentas de gran intensidad durante la madrugada, y con posibilidad de granizo.

Temperatura para este viernes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “parcialmente nublado” este viernes 7 de noviembre con poco cambio de la temperatura. La máxima se mantiene en 24°C, mientras que la mínima será de 8°C, con vientos moderados del sudeste.

Según la alerta naranja que rige, se esperan tormentas de gran intensidad durante la madrugada, afectando zona Sur, Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este. En la cordillera se esperan precipitaciones. Por otro lado, no se descarta la caída de granizo.