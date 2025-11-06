6 de noviembre de 2025 - 20:37

Seguirán las tormentas con caída de granizo en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 8°C para mañana en Mendoza. Para el sábado la temperatura mejorará.

Para este viernes se espera que la temperatura comience a subir.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras un jueves marcado por un pequeño temporal de lluvias, granizo y vientos en Mendoza; este viernes será muy similar. Si bien se espera que la máxima comience a subir, las condiciones meteorológicas anuncian tormentas de gran intensidad durante la madrugada, y con posibilidad de granizo.

Temperatura para este viernes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “parcialmente nublado” este viernes 7 de noviembre con poco cambio de la temperatura. La máxima se mantiene en 24°C, mientras que la mínima será de 8°C, con vientos moderados del sudeste.

Según la alerta naranja que rige, se esperan tormentas de gran intensidad durante la madrugada, afectando zona Sur, Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este. En la cordillera se esperan precipitaciones. Por otro lado, no se descarta la caída de granizo.

image

Sábado: sube la máxima

El sábado 8 de octubre la temperatura tendrá un ascenso, aunque continuarán las tormentas durante la noche. Se espera una máxima de 26°C y una mínima de 8°C, con vientos moderados del sector sur. En la Cordillera se esperan nevadas.

