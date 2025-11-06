Casa NDS: así es la arquitectura en Mendoza que dialoga con el paisaje

En Chacras de Coria , la Casa NDS redefine la vida con un diseño que integra naturaleza y hormigón en una experiencia única y personal.

En uno de los rincones más lindos de Mendoza, rodeada de árboles y bulevares, aparece una construcción distinta. Hablamos de la Casa NDS, un proyecto que nació con una idea clara: ser parte del paisaje de Chacras de Coria. Busca transmitir la calma y la serenidad que caracterizan a esta zona mendocina. La propuesta es desarrollada por el emblemático estudio de arquitectura Juárez D'Ámbola arquitectos.

INTERIOR 05 Una casa: La arquitectura en Mendoza encuentra aquí una expresión especial. La fachada principal mira al norte y se despliega a lo largo de 55 metros, ocupando dos terrenos. Su diseño crea un diálogo constante entre la privacidad y la apertura al exterior. Es un refugio que ofrece la intimidad de un nido, la libertad de un vuelo y la frescura del cielo diáfano de la provincia. La arquitectura en Mendoza encuentra aquí una expresión especial.

Un paseo sensorial hasta el corazón de la casa GALERIA Casa NDS, un proyecto que nació con una idea clara: ser parte del paisaje de Chacras de Coria. Quien llega a la propiedad inicia un verdadero paseo para los sentidos. Un puente se eleva sobre un espejo de agua, rodeado de plantas como crocosmias, coirones y romeros. Este camino te guía directamente hacia la puerta principal de esta obra de diseño contemporáneo. Una fuente vertical y los aromas de la vegetación refuerzan la conexión directa con la naturaleza.

Adentro, el estar principal es el corazón de la vivienda de lujo. Desde allí se ve el patio central y el espacio aprovecha al máximo la luz del sol durante todo el día. El recorrido sigue y te lleva a una cava privada en el subsuelo, construida con las piedras del lugar. Una luz difusa que entra desde un patio inglés le da un ambiente misterioso y muy acogedor.

El gran comedor y su barra de encuentro se conectan directamente con la cocina. Este último ambiente se extiende hacia una galería semicubierta en la esquina noreste de la Casa NDS, un lugar con vistas geniales y mucho sol. Un segundo ingreso, cerca de la cocina, lleva a la zona de dormitorios para huéspedes, todos con vistas al jardín.

La vida familiar tiene otro espacio clave en el nivel inferior. Allí hay un estudio y una sala de cine que, aunque están en el subsuelo, reciben una excelente luz natural gracias al patio inglés. Este rincón de la arquitectura en Mendoza está pensado para el entretenimiento con la máxima comodidad. Hormigón, madera y paisaje: las claves del diseño FACHADA EXTERIOR La arquitectura en Mendoza que dialoga con el paisaje. La planta alta de la Casa NDS tiene dos dormitorios con terrazas privadas que aprovechan las corrientes de aire. En el extremo más especial de la vivienda está la suite principal, un espacio de total privacidad que da a un patio íntimo lleno de vegetación. Un verdadero refugio privado para sus dueños en Chacras de Coria. El diseño contemporáneo de la casa se apoya en líneas horizontales que juegan con planos inclinados de metal y paredes de hormigón. Esto crea un equilibrio entre algo muy sólido y algo muy ligero. Las superficies de color hueso y los ventanales gigantes conectan el interior con el exterior, mientras que la madera clara por dentro aporta calidez. El proyecto saca provecho del clima de la zona. Una galería en forma de "L" protege la casa de los vientos fríos y maximiza las horas de sol. El patio inglés no es solo un detalle estético; funciona como un regulador de temperatura que ayuda a que el aire circule y refresque los ambientes. La arquitectura en Mendoza aquí es también inteligencia climática. La disposición del edificio en forma de "U" abraza el terreno y deja libre el costado oeste. Allí se ubican la piscina, una laguna, el solario y las fuentes. Estos espacios se integran con el paisaje gracias al trabajo de los expertos de HUEMUL, quienes colaboraron para crear ambientes que enriquecen la experiencia de vivir en esta vivienda de lujo.