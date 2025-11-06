Homenaje a las mujeres emprendedoras en una original expo que recorrerá Mendoza

Noviembre es el mes elegido para un ciclo itinerante de expos, talleres y actividades culturales en distintos departamentos de Mendoza . En total, más de 250 mujeres emprendedoras participarán de la propuesta, que apunta a visibilizar el talento y el esfuerzo femenino en el desarrollo económico y social de la provincia .

Se trata del Expo Tour de Emprendedores (organizado por Diseño Libre Eventos), que llega en el penúltimo mes del año con una propuesta que combina producción, arte y formación, en un recorrido por diferentes espacios culturales y municipales de la provincia . Con entrada libre y gratuita, la expo visitará los departamentos de Ciudad de Mendoza , Luján de Cuyo y Godoy Cruz .

El Expo Tour de Emprendedores busca también fomentar la economía circular, la producción sustentable y el desarrollo local , por medio de la integración de diseño, cultura y bienestar, todo como parte de una experiencia abierta a toda la comunidad.

“Queremos que cada emprendedora tenga un espacio para mostrar lo que hace , aprender, conectarse y sentirse parte de una red que valora su trabajo”, explicaron desde la organización.

El cronograma incluye cinco fechas en distintos puntos de Mendoza , con entrada libre y gratuita y una amplia agenda de actividades.

Godoy Cruz

La primera edición se realizará el sábado 8 de noviembre en el Espacio Arizu (Godoy Cruz), con más de cien expositoras, talleres de manualidades, charlas de capacitación y un espacio dedicado a artistas plásticos que realizarán demostraciones en vivo.

Espacio Arizu, la histórica bodega será ahora un sitio dedicado a las actividades culturales y artísticas. | Foto: gentileza Espacio Arizu, la histórica bodega será ahora un sitio dedicado a las actividades culturales y artísticas. | Foto: gentileza

Entre las propuestas formativas se destacan los talleres, con inscripción previa, de resinas, reciclaje de prendas y encuadernación artesanal. Para los más chicos con talleres de masas de colores y dibujo.

Además, en la expo se brindarán charlas sobre: “Oratoria para aumentar tus ventas” -a cargo de María Fernanda Civit-, “Mindfulness para emprender” -dictada por Anita Rusticini- y “Marketing digital e identidad de marca”, charla que brindará la reconocida especialista en marketing de la provincia, Leticia Abrahan.

Para quienes deseen participar de los talleres pueden inscribirse en el siguiente link.

Ciudad de Mendoza

El ciclo, en tanto, continuará los días 15 y 16 de noviembre en la Ciudad de Mendoza, más precisamente en el Mercado Moreno. Aquí serán 20 las emprendedoras de diversos rubros, que sumarán -además- un espacio de arte para niñas y niños denominado DiseñArte Kids.

La tercera parada de la Expo Tour de Emprendedores será el 20 y 21 de noviembre en el boulevard Pedro Molina, también en Ciudad de Mendoza. Aquí serán de la partida talleres participativos, charlas de formación y espectáculos callejeros con artistas locales.

diseñarte 1

Se espera la participación de más de 1.500 visitantes diarios y un importante movimiento comercial. El encuentro ha sido declarado de interés legislativo municipal por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza.

Luján de Cuyo

Luján de Cuyo es el último destino de la expo itinerante. El 22 y 23 de noviembre, el Expo Tour llegará a Casona de Perdriel (Luján de Cuyo), con 30 expositoras y una programación especial dedicada al bienestar y autocuidado de la mujer emprendedora.

Finalmente, el ciclo cerrará el 30 de noviembre en la cervecería 23 Ríos con el Festival “Música, Diseño y Birra”, que combinará la feria de emprendedoras con un encuentro musical. En el escenario se presentarán Berlemon, Alma, TurbyWaters, Lucho Aberastain y Joe Moya & Maldito Click, entre otras bandas locales.

Todos los eventos son entrada libre y gratuita. Además son Pet Friendly, permitiendo a los asistentes participar de las expos con sus acompañantes de cuatro patas.