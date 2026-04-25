Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 25 de abril

Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:
1° -9942
2° -6830
3° -3831
4° -9766
5° -2766
6° -6763
7° -3547
8° -8330
9° -7537
10° -1401
11° -7737
12° -5256
13° -2368
14° -9038
15° -9521
16° -3488
17° -2588
18° -1367
19° -9343
20° -0384
1° -5632
2° -1298
3° -2086
4° -3415
5° -3686
6° -0871
7° -5005
8° -1088
9° -2543
10° -8953
11° -3806
12° -7085
13° -9461
14° -9682
15° -2686
16° -7931
17° -3658
18° -4003
19° -2675
20° -8615
1° -6240
2° -3462
3° -8539
4° -6127
5° -1799
6° -1440
7° -1871
8° -7858
9° -9337
10° -7403
11° -2847
12° -1226
13° -0391
14° -0626
15° -0100
16° -7811
17° -4450
18° -3442
19° -3476
20° -3802
1° -9326
2° -2932
3° -2746
4° -0784
5° -3102
6° -8743
7° -1704
8° -3855
9° -5030
10° -2734
11° -0099
12° -2261
13° -8142
14° -6406
15° -6302
16° -4999
17° -2489
18° -3896
19° -6834
20° -0414
1° -
2° -
3° -
4° -
5° -
6° -
7° -
8° -
9° -
10° -
11° -
12° -
13° -
14° -
15° -
16° -
17° -
18° -
19° -
20° -
El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.
Hay cinco (5) modalidades de sorteos:
Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).
El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.
La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.
Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:
El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.