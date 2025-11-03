3 de noviembre de 2025 - 09:15

El conmovedor homenaje a Fausto Morcos García, el niño que murió atropellado en Ciudad

El adolescente, que era jugador de futsal en Pacífico y estudiante del CUC, falleció el sábado luego de ser embestido por un auto en la esquina de las calles Boulogne Sur Mer y Clark. Su amigo quedó internado.

Dolor por la muerte de Fausto Morcos García, el niño atropellado en Ciudad.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Por Redacción Policiales
Por Redacción Sociedad

La tragedia, que ocurrió a metros del Parque General San Martín, despertó una enorme ola de tristeza en la comunidad, especialmente entre quienes conocían a Fausto, que era jugador de futsal del Club General San Martín – Pacífico.

El mensaje del club Pacífico para Fausto

El club donde el joven deportista jugaba difundió un comunicado oficial expresando su pesar y acompañamiento a la familia: “Queremos expresar nuestro más profundo pesar por la pérdida de Fausto Morcos García, jugador de futsal en nuestro club. Enviamos condolencias a su familia y allegados en este momento y permaneceremos hasta el día 3/11 en duelo. Se suspenden las actividades de Futsal en el día de la fecha. Q.E.P.D.”

"Qué injusto todo. Que en paz descanses Fausto mucha luz y fuerza para su familia", "Lamento con profundo dolor esta noticia. Fausto fue un gran compañero, respetuoso y gran amigo. Muchas fuerza la familia. Que en paz descanse", fueron otros comentarios para el adolescente, también estudiante del CUC.

Desde distintos clubes también se sumaron las muestras de solidaridad.

San Pablo Futsal expresó: “Lamentamos la noticia y acompañamos con profundo dolor”. Palmira Futsal agregó: “Lamentamos la noticia y le deseamos muchísimas fuerzas a la familia para atravesar este difícil momento”.

Homenaje a Fausto en el partido de Pacífico

En la final de la Copa Mendoza femenina entre Pacífico y Regatas, las jugadoras y todo el público realizaron un minuto de silencio en homenaje a Fausto, mostrando una bandera con la frase: “Fausto Morcos García, siempre en nuestros corazones”.

Un nene murió atropellado y su amigo resultó herido

El hecho ocurrió el sábado al mediodía, cuando Fausto y otro menor cruzaban la calle en las inmediaciones del Parque San Martín. Según el parte policial, una mujer de 82 años que conducía un Volkswagen Up por Boulogne Sur Mer cruzó con el semáforo en rojo y embistió a los chicos.

Fausto murió en el lugar, mientras que su amigo sufrió graves heridas y fue trasladado de urgencia al hospital Humberto Notti, donde continúa internado.

La conductora permaneció en el lugar y fue puesta a disposición de la Justicia.

