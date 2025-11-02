Pronóstico en Mendoza: la semana arrancará con Zonda y tormentas en la previa del ingreso del frente frío

Este lunes se espera un ascenso de la temperatura, por encima de los 30°C. En los días sucesores la temperatura decaerá y tendrá su menor registro para el jueves, cuando se prevé no más de 20°C de máxima.

La primavera 2025 en Mendoza ha acaparado todos los fenómenos posibles hasta el momento. Los mendocinos salen de sus casas día a día en esta temporada, entre días agradables para estrenar ropa de verano y noches frescas que castiga a quienes andan sin abrigos.

En medio de esas sensaciones térmicas, el pronóstico para la semana entrante no es ajeno a esos extremos. Al respecto, la Dirección de Contingencias Climáticas informó que para este lunes se espera "nubosidad variable con ascenso de la temperatura, lluvias y tormentas hacia la noche".

Pero eso no es todo, también se espera "Zonda en precordillera y Malargüe". Además notificaron que habrá "nevadas en cordillera". Para esa jornada la temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 32°C.

Contingencias Climáticas Contingencias Climáticas: pronóstico. X / @ContingenciasDA El martes, el pronóstico extendido prevé: "Parcialmente nublado con descenso de la temperatura y tormentas hacia la noche, vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera. Inestable en cordillera. Ingreso de frente frío". La mínima temperatura estimada es de 15°C nuevamente, pero con una máxima de 28°C.

La tendencia continuará el miércoles. "Mayormente nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones, vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera", señaló el organismo. En este caso, la temperatura mínima rondaría los 10°C y la máxima los 20°C.

El jueves se rompería la barrera de los 20°C de máxima, ya que se espera 16°C en la parte más cálida de ese día. Luego, viernes y sábado, los especialistas pronosticaron temperaturas más elevadas.