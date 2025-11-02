2 de noviembre de 2025 - 15:47

Finde extralargo en noviembre 2025: dos feriados antes que cierre el mes

Este mes tendrá dos feriados que conformarán un fin de semana largo de cuatro días. Se trata del Día de la Soberanía Nacional y el feriado turístico.

Feriados de noviembre de 2025: cuándo es el fin de semana extralargo de 4 días

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El corriente mes tendrá dos feriados, que conformarán un fin de semana extra largo de cuatro días. Así lo establece el calendario oficial de feriados del Gobierno nacional.

De esta manera, el anteúltimo mes del año tendrá dos días festivos consecutivos que permitirán una escapada turística previo a las fiestas de fin de año.

Uno por uno: los feriados de noviembre 2025

  • Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos (Día no laborable).
  • Lunes 24 de noviembre: Feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional.

El Día de la Soberanía Nacional se conmemora originalmente el 20 de noviembre, pero al ser un feriado trasladable, el Gobierno lo movió al lunes 24 para fomentar el turismo.

De esta manera, se conformará un fin de semana XXL de cuatro días, que comenzará el viernes 21 y se extenderá hasta el lunes 24 inclusive.

