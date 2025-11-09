Una influencer puntana sufrió un accidente con un cuatriciclo en Mendoza: piden no difundir colectas falsas

"La Chochi" será operada de la columna. Las lesiones no le afectaron la médula, según informó su pareja.

La Chochi sufrió un accidente con un cuatriciclo en Mendoza.

Roxana Beatriz Agüero, conocida en las redes sociales como “La Chochi”, sufrió un accidente cuando iba a bordo de un cuatriciclo. Todo ocurrió este domingo, en nuestra provincia, ya que se encuentra de visita.

Su pareja Emiliano, emitió una serie de comunicados a través de Facebook e Instagram, sobre el estado de la influencer de San Luis. La última novedad es que fue trasladada al Hospital Central, donde permanece internada y será sometida a una cirugía por una fractura en la columna.

Previo a ese dato, Emiliano detalló que, tras el siniestro, La Chochi fue llevada en un principio a un centro de salud (aparentemente de Junín, al desconocer la zona). Luego la derivaron porque en el lugar no había un cirujano disponible.

El comunicado sobre el accidente que sufrió La Chochi. Facebook / Roxana Beatriz Aguero "Está dentro de todo bien, no tuvo más complicaciones, pero sí tiene quebrada la columna y la tienen que operar", contó el hombre en un video que difundió esta tarde. Además pidió oraciones por su recuperación.

Al pedido le sumó no difundir falsas colectas de dinero, ya por el momento no necesitan ayuda económica. Respecto a la salud de su pareja, Emilio manifestó: “Gracias a Dios no le afectó la médula, solo los huesos”.