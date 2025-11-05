Falleció a los 31 años la influencer brasileña conocida como la "Barbie humana"

La comunidad de las redes sociales se encuentra conmocionada luego la muerte de la influencer brasileña Bárbara Jankavski, conocida en el mundo digital como “Boneca Desumana” y “Barbie humana” . La influencer que se hizo conocida por mostrar su transformación mediante cirugías plásticas y cosméticos, falleció el 2 de noviembre a los 31 años.

La joven se convirtió en una referente dentro de un nicho que idealiza las modificaciones corporales, donde suma más de 344.000 seguidores en TikTok y 55.000 en Instagram. El apodo de “Barbie humana” reflejaba el objetivo de su imagen pública resultado de múltiples cambios físicos.

Jankavski se mostraba en sus redes con una estética desafiante y distintiva, compartiendo abiertamente los pormenores de cada procedimiento estético al que se sometía. Este tipo de contenido, a la vez visual y confesional, despertó tanto admiración como rechazo, y contribuyó a consolidar su imagen pública como una figura cargada de controversia.

Su proceso de cambio físico formaba parte esencial de su producción digital, articulando un relato en torno a la búsqueda de un ideal de belleza que muchos calificaban como extremo o incluso “inhumano”.

Las circunstancias relacionadas a su muerte salieron a la luz luego del testimonio del defensor público Renato Campos Pinto de Vitto. Según indica el informe policial, De Vitto contrató a Jankavski para “servicios sexuales” en la noche de su muerte.

Según indicaron, durante el encuentro ambos consumieron sustancias ilegales. El relato de De Vitto señala que luego de quedarse dormida, notó que la influencer no se movía, lo que encendió las alarmas del hombre.

Ante lo ocurrido, Renato Campos Pinto de Vitto contactó de inmediato al Servicio Móvil de Atención de Emergencias e intentó reanimar a Jankavski durante aproximadamente nueve minutos, hasta que los equipos médicos arribaron al lugar. Al llegar, los profesionales únicamente pudieron constatar el fallecimiento de la influencer.

De acuerdo con el informe de la Policía Militar del Estado de São Paulo, las circunstancias en las que fue hallada presentaban elementos que motivaron la apertura de una investigación formal. Jankavski se encontraba vestida solo con ropa interior, presentaba una lesión visible en el ojo izquierdo y marcas en la espalda. Estas evidencias llevaron a las autoridades a calificar la muerte como “sospechosa”, pese al relato brindado por el testigo principal.

Hasta ahora, la autopsia y los análisis toxicológicos constituyen los principales procedimientos destinados a esclarecer las causas precisas del fallecimiento. Estas investigaciones forman parte del protocolo habitual para descartar un homicidio, una sobredosis accidental u otras circunstancias que puedan explicar la muerte de la influencer.