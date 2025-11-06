6 de noviembre de 2025 - 00:35

Así fue el impactante momento en el que un avión de carga chocó y desató un incendio

El terrible accidente ocurrió en Estados Unidos y dejó un saldo de nueve muertos y al menos once heridos.

Un avión impactó y generó un incendio en Estados Unidos

Un avión impactó y generó un incendio en Estados Unidos 

Foto:

Por Redacción Mundo

Captura de video tomada de rastreo de redes que muestra el momento de la explosión de un avión de la empresa UPS este martes, en el aeropuerto internacional de Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky, Estados Unidos.

Tragedia: se estrelló un avión en Estados Unidos y murieron al menos nueve personas

Por Redacción
Imagen de la muñeca vendida en Shein.

Shein canceló la venta de muñecas sexuales por el escándalo desatado por su apariencia infantil

Por Redacción

El siniestro provocó un incendio de gran magnitud y una espesa columna de humo negro que cubrió la zona. Hasta el momento, se reportan al menos nueve personas fallecidas y once heridas.

Varios testigos lograron captar el accidente en video. En las grabaciones se puede ver cómo la aeronave, envuelta en llamas, intenta ganar altura sin éxito antes de caer sobre la pista y desatar un fuego de enormes proporciones, imágenes que también han circulado ampliamente en redes sociales.

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, informó que el avión transportaba aproximadamente 280.000 galones de combustible, lo que explicaría la intensidad del incendio.

Por su parte, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, señaló que varios de los heridos se encuentran en estado crítico y advirtió que la cifra de víctimas mortales podría aumentar en las próximas horas.

Por otra parte, los vuelos de pasajeros hacia y desde Louisville se están reanudando, de acuerdo con el sitio de internet del aeropuerto.

CNN informó que una columna de humo negro fue visible a kilómetros desde el punto de impacto, generando una respuesta inmediata de los servicios de emergencia locales.

