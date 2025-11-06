Así fue el impactante momento en el que un avión de carga chocó y desató un incendio

Shein canceló la venta de muñecas sexuales por el escándalo desatado por su apariencia infantil

Tragedia: se estrelló un avión en Estados Unidos y murieron al menos nueve personas

El siniestro provocó un incendio de gran magnitud y una espesa columna de humo negro que cubrió la zona. Hasta el momento, se reportan al menos nueve personas fallecidas y once heridas.

Varios testigos lograron captar el accidente en video. En las grabaciones se puede ver cómo la aeronave, envuelta en llamas, intenta ganar altura sin éxito antes de caer sobre la pista y desatar un fuego de enormes proporciones, imágenes que también han circulado ampliamente en redes sociales.

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, informó que el avión transportaba aproximadamente 280.000 galones de combustible , lo que explicaría la intensidad del incendio.

Por su parte, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, señaló que varios de los heridos se encuentran en estado crítico y advirtió que la cifra de víctimas mortales podría aumentar en las próximas horas.

Por otra parte, los vuelos de pasajeros hacia y desde Louisville se están reanudando, de acuerdo con el sitio de internet del aeropuerto.

CNN informó que una columna de humo negro fue visible a kilómetros desde el punto de impacto, generando una respuesta inmediata de los servicios de emergencia locales.