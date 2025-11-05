Tragedia: se estrelló un avión en Estados Unidos y murieron al menos nueve personas

Un trágico accidente aéreo sacudió este miércoles al estado de Kentucky, en Estados Unidos . Un avión de carga se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville y provocó la muerte de al menos nueve personas , según confirmaron las autoridades locales.

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, indicó que la cifra de víctimas podría aumentar a medida que avanzan las tareas de rescate e investigación. Minutos antes, el gobernador Andy Beshear había informado en redes sociales que al menos siete personas habían muerto y otras once resultaron heridas.

Por otra parte, los vuelos de pasajeros hacia y desde Louisville se están reanudando, de acuerdo con el sitio de internet del aeropuerto.

CNN informó que una columna de humo negro fue visible a kilómetros desde el punto de impacto, generando una respuesta inmediata de los servicios de emergencia locales.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dirigirá la investigación del accidente, señaló el martes la Administración Federal de Aviación.

VÍDEO: Imágenes increíbles, muestran la reacción de un camionero ante el mortal accidente de un avión de UPS en Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/YaiCbdRvVV

Un avión de carga de UPS con destino a Honolulu se estrelló cerca del aeropuerto, el centro de operaciones aéreas mundial de UPS, alrededor de las 17:15 horas (22:15 GMT) del martes.

La escena fue riesgosa debido al avance intenso del fuego y la dispersión de fragmentos en la zona. Se activó una orden de confinamiento domiciliario en un radio inicial de ocho kilómetros, ampliada posteriormente hacia las áreas al norte, hasta el río Ohio, de acuerdo con los Servicios de Emergencia de Louisville, citados por Mirror.

La Policía bloqueó accesos y cerró la transitada intersección de Fern Valley y Grade Lane, que conduce al área operativa de UPS.