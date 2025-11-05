5 de noviembre de 2025 - 09:56

Cuáles fueron las propuestas de campaña de Zohran Mamdani que le hicieron ganar las elecciones en Nueva York

Tiene 34 años, es el primer alcalde musulmán de la historia de la Ciudad y ganó con más del 50% de los votos.

Cuáles fueron las propuestas de campaña de Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York.

Foto:

Por Redacción Mundo

La ciudad de Nueva York tiene un nuevo alcalde. El demócrata Zohran Mamdani ganó las elecciones con más del 50 % de los votos en unas elecciones que fueron récord: es la primera vez desde 1969 que votan más de 2 millones de personas.

Los electores lo eligieron por sobre el ex gobernador Andrew M. Cuomo, y con ello rompieron generacional e ideológicamente con la corriente principal del partido.

Quién es Zohran Mamdani

El demócrata socialista de 34 años será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y también el primer musulmán. Nació en Uganda y se mudó a Nueva York con su familia a los 7 años. Asistió a la Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx y posteriormente se graduó en Estudios Africanos en el Bowdoin College, donde cofundó el grupo Estudiantes por la Justicia en Palestina.

Quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York que desafió a Trump

Durante la campaña señaló que en su juventud tuvo dos alicientes: "La arrogancia de un sentido innato de la posibilidad" y la "humildad porque no lo sabes todo, y debes rodearte de expertos".

Las propuestas de Mamdani

El político supo conquistar a los neoyorquinos con propuestas de transporte gratis, cuidados para infantes gratis, viviendas asequibles y una red de tiendas administradas por la ciudad con precios bajos para afrontar el alto coste de vida de la ciudad.

En su discurso de victoria agradeció a los "taxistas, a las abuelas mexicanas, a los trabajadores" y también agradeció directamente a sus padres por "hacerlo el hombre que es hoy" y aseguró estar orgulloso de sus orígenes.

"Hemos contenido la respiración durante demasiado tiempo. Gracias a todos, gracias a todos los voluntarios que construyeron una fuerza imparable para ganar estas elecciones", afirmó.

