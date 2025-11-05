Un hombre acosó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en plena calle

En redes sociales el hecho fue ampliamente repudiado por líderes de opinión, periodistas y ciudadanos, que manifestaron que el acto de acoso a la mandataria nacional no debería quedar impune.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de acoso sexual callejero durante una caminata por el Centro Histórico de la Ciudad de México el pasado martes por la tarde. El incidente, que quedó registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, generando una ola de repudio e indignación.

El hecho ocurrió cuando la mandataria se desplazaba desde Palacio Nacional hacia el edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde tenía prevista su participación en la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, según reportó El Universal.

En el video se muestra a la presidenta Sheinbaum interactuando abiertamente con ciudadanos, saludándolos y tomándose fotos con simpatizantes, aunque se observa la ausencia de un cordón de seguridad a su alrededor. En medio de estos saludos, un hombre, vestido con una camisa celeste, se aproximó a la presidenta y la acosó.

En las imágnes, se ve como el individuo intentó besarla en los labios de forma inesperada. Acto seguido, rodeó con sus manos el cuerpo de la mandataria, llegando a tocarla a la altura de los pechos. Al mismo tiempo, el titular de la Dirección General de Ayudantía, Juan José Ramírez Mendoza, se interpuso y apartó al agresor.