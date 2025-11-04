Más allá de Times Square: tres atracciones diferentes para sentir la ciudad de Nueva York

Nueva York , más conocida como "La Gran Manzana", es una de las ciudades más emblemáticas y avasallantes del mundo. Sus imponentes rascacielos y vorágine permanente hacen que sea uno de los destinos turísticos más elegidos.

Durante otoño, la " ciudad de las luces" ofrece experiencias únicas y emocionantes para sus visitantes. Desde su paisaje teñido de color naranja, los emblemáticos rascacielos, hasta un recorrido por el río Hudson, Nueva York es única. Sin embargo, resulta conveniente tener ciertas atracciones reservadas con anterioridad para poder disfrutar de todas las experiencias.

Para poder recorrer la ciudad de Nueva York de forma casi completa, se recomienda adquirir un "City Pass", un pase turístico que combina entradas a varias atracciones populares de una ciudad por un precio fijo, ofreciendo un ahorro económico y tiempo al evitar colas. Este pase, ofrece la posibilidad de ahorrar mucho dinero pagando un precio fijo para visitar 5 imperdibles atracciones .

Iniciar el recorrido en Nueva York sin una visita al Top of the Rock sería inconcebible. Este icónico rascacielos ofrece una vista panorámica incomparable de la ciudad. Subir al observatorio permite maravillarse con la inmensidad de Nueva York mientras se disfruta de vistas impresionantes de los rascacielos, los parques y el horizonte de una ciudad infinita.

Los tres niveles de miradores interiores y exteriores de Top of the Rock ofrecen unas espectaculares vistas panorámicas del perfil urbano. Desde las terrazas de Top of the Rock, con orientación este, oeste, norte y sur, podrás admirar unas vistas increíbles que lo convierten en el mejor mirador de Nueva York. Lo más alto de las 70 plantas del número 30 de Rockefeller Plaza acoge una de las mejores actividades que se pueden hacer en New York City.

Clásicos para los amantes de la naturaleza

Con más de 40 galerías que exploran el mundo natural y el universo, una parada obligatoria es el Museo Americano de Historia Natural. Se trata de en uno de uno de los mejores museos del mundo: fósiles emblemáticos como el T. rex, dioramas de fama mundial, un modelo a escala real de una ballena azul, el Planetario Hayden y el nuevo Centro Gilder son algunas de las atracciones que este emblemático lugar ofrece.

Además, se puede visitar el Davis Family Butterfly Vivarium, una galería especial que ofrece una experiencia durante todo el año con 80 especies de mariposas entre una exuberante vegetación a temperaturas tropicales.

Se trata de una exposición con entrada especial que no está incluida en la admisión general del City Pass. Se puede añadir el Vivarium como visita especial con la entrada de Admisión General + 1 Exposición con Entrada.

Ferry de New York, una forma original de moverse

El "City Pass" ofrece un recorrido para conocer la ciudad de Nueva York de una manera mucho más original. Si lo tuyo no es el metro, Circle Line Ferry es una muy buena alternativa y un paseo obligado.

Tres atracciones diferentes para sentir la Ciudad de Nueva York

Este ferry tiene un trayecto zigzagueante desde el Puente de Brooklyn hasta la Estatua de la Libertad, con una vista panorámica a toda la ciudad de Nueva York increíble. Se trata de un recorrido por el río Hudson pasando por el colosal Hudson Yards, el imponente One World Trade Center y el inspirador parque High Line, antes de pasar por el espectacular extremo sur de Manhattan y finalmente navegar a tan solo unos metros de la magnífica Estatua de la Libertad.