25 de octubre de 2025 - 09:28

Caputo reveló el reemplazante de Quirno en Finanzas, un hombre clave en las negociaciones con EE.UU.

Pablo Quirno fue ascendido a canciller por el presidente Javier Milei y dejó bacante el puesto de secretario de Finanzas.

Luis Caputo ya tiene el nombre de su futuro secretario de Finanzas

Luis Caputo ya tiene el nombre de su futuro secretario de Finanzas

Foto:

X / @JMilei
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

José Luis Daza, actual viceministro de Economía, asumirá la semana próxima como secretario de Finanzas en lugar de Pablo Quirno, quien fue ascendido a canciller por el presidente Javier Milei.

Leé además

Milei se reunió con el CEO de JP Morgan en plena veda electoral 

Milei y Caputo se reunieron con el CEO de JP Morgan a horas de las elecciones: qué buscan obtener del mayor banco de EE.UU.

Por Redacción Economía
Luis Caputo: Estoy cómodo con el dólar a $1.500

Luis Caputo: "Estoy cómodo con el dólar a $1.500"

Por Redacción Economía

Exmiembro del equipo de macroeconomía del JP Morgan, Daza conoció al ministro de Economía, Luis Caputo, en Nueva York, en los años en que ambos trabajaron para esa entidad financiera, durante los ’90.

Este viernes por la noche, Milei habló en el encuentro realizado por el JP Morgan en Buenos Aires, y mantuvo una reunión con su CEO, Jamie Dimon, el banquero más influyente de Wall Street.

José Luis Daza llega al Ministerio de Economía (foto gentileza)
Jos&eacute; Luis Daza&nbsp;

José Luis Daza

El gobierno argentino prevé salir a buscar unos USD 5.000 millones al mercado el año próximo, pero eso solo será posible si la tasa de riesgo país retorna a la zona de los 500 puntos básicos, ya que en la actualidad supera los 1.000.

Daza desempeñó un rol clave en las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos en las últimas semanas, previo a que se confirmara el swap por US$ 20.000 millones.

El anuncio oficial de su nombramiento se haría entre lunes y martes próximos, tras las elecciones legislativas, según fuentes cercanas a Caputo.

Daza, quien trabajó varios años junto al ahora ministro de Economía en la actividad privada, había asumido su cargo en septiembre de 2024, cuando reemplazó a Joaquín Cottani.

Nacido en Argentina pero nacionalizado chileno, participó en la confección del índice que actualmente mide el riesgo país de manera diaria.

Antes de llegar a su cargo en la Argentina, Daza llegó a mencionarse como posible ministro de Economía de Chile en caso de que el candidato presidencial de derecha, José Antonio Kast, hubiese resultado vencedor en 2021 frente a Gabriel Boric, actual presidente trasandino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Luis Caputo pidió apoyo electoral para avanzar con reformas y una baja del Impuesto a las Ganancias

Por Redacción Economía
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y Luis Caputo, ministro de Economía argentino.

Según The Wall Street Journal, Argentina incluiría mayor acceso al uranio para EE.UU. a cambio de ayuda financiera

Por Redacción Economía
Pese a la suba del dólar, Luis Caputo descartó cambios en las bandas cambiarias.

Pese a la suba del dólar, Luis Caputo descartó cambios en las bandas cambiarias

Por Redacción Economía
Fuerte cruce entre Luis Caputo y Delfina Rossi por la recompra de deuda: Trabajás por acomodo y para chorear un sueldo.

Fuerte cruce entre Luis Caputo y Delfina Rossi: "Trabajás por acomodo y para chorear un sueldo"

Por Redacción Política