23 de octubre de 2025 - 13:37

Quién es Pablo Quirno, el nuevo Canciller elegido por Milei

El Gobierno lo anunció mediante un comunicado oficial en redes sociales.

Los Andes
Por Redacción Política

"La Oficina del Presidente informa que Gerardo Werthein ha presentado su renuncia a partir del lunes 27 de octubre... En su reemplazo, el nuevo canciller será Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país", detalla un comunicado difundido en X por la Oficina del Presidente.

Quién es Pablo Quirno, el nuevo canciller

Quino, de profesión economista, es uno de los colaboradores más cercanos del ministro de Economía, Luis Caputo, y se desempeña en el cargo de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales. En ese rol mantiene contactos con fondos de inversión y representa al país en las mesas de negociación global. También es secretario de Finanzas.

Al respecto, el texto agrega: “De esta forma, el presidente Milei profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión, de cara a la segunda etapa de su gobierno”.

Minutos después del anuncio, Quirno reaccionó en sus redes: “Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al presidente Milei por la confianza y al ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. ¡Seguiremos trabajando en equipo!”.

En cuanto a sus objetivos, el Gobierno señaló“pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía”.

“Continuará construyendo las alianzas internacionales con el objetivo de consolidar la reinserción de la República Argentina en Occidente, y seguirá impulsando la batalla cultural, tanto en el país como a nivel global”, concluye el comunicado.

Qué dijo Luis Caputo

El ministro Caputo también reaccionó al anuncio en sus redes: "Felicitaciones Pablo Quirno, enorme profesional y persona!! Extraordinario trabajo en la Secretaría de Finanzas!! Confianza plena que harás un excelente trabajo en esta nueva etapa también", escribió en X.

