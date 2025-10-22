Werthein firmó 80 traslados diplomáticos al exterior antes de renunciar: qué hará el Gobierno

El Gobierno Nacional confirmó que anulará la lista de traslados al exterior que había firmado Gerardo Werthein en sus últimas horas como canciller, antes de presentar su renuncia al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores .

Según fuentes oficiales, el Ejecutivo no convalidará las designaciones y elaborará una nueva nómina diplomática una vez que se designe al próximo titular del Palacio San Martín.

La medida en cuestión, registrada bajo el número Resolución 2025-193 , incluye más de 80 movimientos y designaciones dentro del Servicio Exterior argentino hacia embajadas y consulados en países clave como Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido , además de destinos en África, Medio Oriente y el Caribe .

La resolución fue firmada por Werthein hoy, horas antes de oficializar su salida del gabinete. Según se detalla, la norma disponía una reestructuración integral del cuerpo diplomático , con traslados y nuevos destinos escalonados entre diciembre de 2025 y abril de 2026 .

Entre las designaciones figuraban consulados estratégicos como Nueva York, Miami, Shanghái, Beijing, Londres y Moscú , entre otros.

La lista de algunos de los traslados que definió Gerardo Werthein antes de renunciar.

La Casa Rosada revisará todos los movimientos

Fuentes de la Casa Rosada aseguraron a TN que el presidente Javier Milei resolvió “revisar todos los movimientos diplomáticos” realizados por Werthein en sus últimos días de gestión. El objetivo, explicaron, es garantizar que las designaciones respondan a la nueva orientación política que asumirá el gobierno tras las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Por ahora, el Ejecutivo no definió quién ocupará la Cancillería, pero en el entorno presidencial adelantaron que el mandatario no convalidará formalmente la renuncia de Werthein hasta el lunes 27 de octubre, momento en que anunciará una reestructuración total del gabinete.

Según trascendió, la salida de Werthein aceleró las tensiones internas dentro del oficialismo. En Balcarce 50 señalan que el exembajador ante Estados Unidos anticipó su salida antes de los comicios legislativos, lo que habría generado malestar en el entorno presidencial.

Además, reconocen que hubo tensiones con el asesor Santiago Caputo y tampoco habría mantenido un vínculo fluido con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.