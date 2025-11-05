Científicos crean una cerveza sin alcohol que emborracha sin causar resaca y no se detecta en la alcoholemia

La cerveza sin alcohol es una gran alternativa para quienes disfrutan de tomar esta bebida pero quieren cuidar su salud. En este marco, un laboratorio británico situado en las afueras de Londres ha desarrollado la primera cerveza sin alcohol capaz de reproducir la sensación de embriaguez sin provocar la resaca y lo más temido: no puede ser detectada en los controles de alcoholemia.

El proyecto está encabezado por el neurocientífico David Nutt, especialista en el estudio del cerebro y su relación con el consumo de alcohol.

Aunque en principio conserva el sabor característico de una cerveza tradicional, esta innovadora bebida lleva el nombre de Gabyr , en honor al laboratorio donde fue creada: “Gaba labs”.

Su principio activo se basa en la interacción con los receptores del ácido gamma-aminobutírico (GABA), un neurotransmisor que permite generar la sensación de embriaguez que muchos asocian con el consumo de cerveza.

Lo más revolucionario del invento es que Gabyr no contiene absolutamente nada de alcohol , y la sensación de estar "borracho" se mantiene únicamente durante unos 30 minutos.

La cerveza sin alcohol tiene grandes beneficios para tu cuerpo, gracias a sus ingredientes.

Pese a lo que pueda parecer, Nutt asegura que los ensayos demostraron un incremento en la actividad cerebral y una mayor desinhibición, muy parecida a la que se experimenta con una cerveza convencional.

No se detecta en el control de alcoholemia

A diferencia del alcohol, Gabyr está diseñada para no activar los sistemas cerebrales asociados a la dopamina o las endorfinas, responsables de los efectos nocivos del consumo excesivo. En otras palabras, además de eliminar la resaca, también evita la adicción, la irritabilidad y la pérdida de control.

En cuanto a su composición, el laboratorio utiliza una mezcla de botánicos, como magnolia, pasiflora y hoja de damiana, reconocidos por sus propiedades calmantes, junto con un proceso de “casi-fermentación” similar al empleado en las cervezas 0.0 %.

Al no contener etanol, esta bebida no es detectable por los controles de alcoholemia. Aun así, David Nutt insiste en que esto no debe considerarse una licencia para beber Gabyr y conducir, ya que su efecto relajante podría disminuir la capacidad de reacción al volante.

Además, el científico recalca que todavía se necesitan estudios a largo plazo para confirmar su seguridad en grupos vulnerables, como mujeres embarazadas o personas con trastornos neurológicos.