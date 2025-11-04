Ya no se esconden: Nicolás Vázquez y Dai Fernández hicieron su primer viaje a Estados Unidos

La pareja viaja para promocionar la obra en la que ambos participan: Rocky, el musical.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández inician un viaje vinculado al desarrollo internacional de Rocky, el musical, el cuál se proyectará hacia Estados Unidos. El actor describe cómo avanzan las gestiones profesionales en estos días previos a reuniones clave. La actividad se concentra entre Nueva York y otras ciudades elegidas por la producción.

Nicolás Vázquez Rocky Nicolás Vázquez. Los detalles del viaje Vázquez articuló una agenda que combinó promoción y encuentros vinculados a la posible llegada de Sylvester Stallone a la Argentina. El crecimiento de la obra motivó este movimiento: la versión local se transformó en uno de los sucesos más importantes del mundo. Reunió un público masivo en cada función y consolidó un modelo de producción que escaló más allá de su circuito natural.

Nicolás Vázquez Nicolás Vázquez y Dai Fernández están por blanquear su romance. web Las palabras de Nico Vázquez Vázquez expresó: “Estamos muy felices, sí, felices porque, bueno, con una esperanza, ¿no? Estamos ahí, si Dios quiere, con la posibilidad de traer a Sylvester Stallone a la Argentina el año que viene. Es un crecimiento tremendo con la obra”. Luego detalló los objetivos del viaje: “Muy feliz porque vamos a hacer una buena promoción, imágenes nuevas, no para la obra sino para promocionarla, y además con reuniones que tienen que ver con Stallone y con mi sueño, que ojalá que pueda lograrlo. Estamos muy cerca y eso me da mucha felicidad”.

Más adelante, definió el presente de la producción: “Es histórico realmente, no solo por lo que pasa con el público y la cantidad de gente que viene a vernos, sino por cómo se elevó la vara con la producción”.

Nicolás Vázquez Nicolás Vázquez y Dai Fernández están por blanquear su romance. web La dinámica del grupo El artista también señaló que la gira abre espacios para la distensión grupal. Sobre esa dinámica, afirmó: “Vamos a distender con todo el equipo, como lo hacemos siempre. Cuando trabaja conmigo la gente trabaja muy distendida y obviamente que vamos a laburar mucho, pero también tenemos la posibilidad, porque tenemos la reunión en Nueva York, de ir a ver teatro, pasar un buen momento, comer mucho. Este es un equipo que come mucho”.