Shein canceló la venta de muñecas sexuales por el escándalo desatado por su apariencia infantil

El escándalo se desató en Francia, donde Shein abrió su primera tienda física. La medida que tomó la reconocida plataforma de e-commerce es a nivel mundial, es decir, en su sitio web.

Imagen de la muñeca vendida en Shein.

Imagen de la muñeca vendida en Shein.

Shein anunció la prohibición de la venta de muñecas sexuales en su plataforma a nivel mundial. La decisión del gigante del comercio electrónico chino surgió tras ser acusado de exhibir productos con apariencia infantil en su sitio web.

El caso salió a la luz gracias al organismo francés de defensa del consumidor. La entidad expresó su preocupación el fin de semana por la descripción y categorización de las muñecas. Además advirtió por las "dudas sobre la naturaleza de pornografía infantil del contenido".

Francia investiga el caso

El Gobierno de Francia ordenó la suspensión temporal de Shein. La medida llega en plena inauguración de la primera tienda física de la marca china en París.

“Por instrucciones del primer ministro, Sébastien Lecornu, el Gobierno suspende temporalmente Shein para que la plataforma demuestre a las autoridades que todo su contenido cumple con la legislación vigente”, detalló el gabinete del ministro de Economía y Finanzas, Rolan Lescure, en un comunicado.

Francia: protestas frente al nuevo local de Shein
Un manifestante protestó frente a unos grandes almacenes de París donde Shein abrió su primer establecimiento permanente.

Un manifestante protestó frente a unos grandes almacenes de París donde Shein abrió su primer establecimiento permanente.

La investigación comenzó el pasado sábado 1 de noviembre. En ese momento, la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) denunció ante la Justicia francesa la comercialización en la plataforma de muñecas sexuales con apariencia infantil, consideradas “pornografía”.

El caso se agravó tras un hallazgo en un almacén de mensajería en Bouc-Bel-Air (cerca de Marsella). Se trata de un paquete con una de estas muñecas, adquirida a través de Shein.

Según informó la prensa francesa, el destinatario era un hombre de 56 años con antecedentes por delitos sexuales contra menores. El sujeto fue detenido y permanece bajo custodia policial.

Qué dijeron desde Shein

El lunes, la compañía informó que suspendió permanentemente "todas las cuentas de vendedores vinculadas a muñecas sexuales ilegales o que no cumplen con la normativa". También reforzará los controles en su plataforma global.

En ese marco, Shein señaló que, por precaución, eliminó temporalmente su categoría de productos para adultos. Además eliminaron de la plataforma todos los anuncios e imágenes relacionados con las muñecas sexuales, en medio de una revisión exhaustiva y con controles más estrictos para los vendedores.

El Gobierno de Francia ordenó la suspensión temporal de Shein
El Gobierno de Francia ordenó la suspensión temporal de Shein.

El Gobierno de Francia ordenó la suspensión temporal de Shein.

"La compañía también ha reforzado su lista negra de palabras clave para prevenir aún más los intentos de eludir las restricciones de publicación de productos por parte de los vendedores", aseguró la empresa. Por su parte, el presidente ejecutivo, Donald Tang, declaró: "La lucha contra la explotación infantil es innegociable para Shein. Se trataba de anuncios de vendedores externos, pero me lo tomo como algo personal".

Y sumó: "Estamos rastreando el origen y tomaremos medidas rápidas y decisivas contra los responsables".

