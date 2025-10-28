28 de octubre de 2025 - 22:35

Falleció un influencer de 25 años por muerte súbita tras una videollamada con su novia: qué dijo ella

Había hablado con su pareja dos horas antes. Incluso habían organizado cenar ese mismo día. La familia también lo despidió: “Convirtió sus pasiones en ayudar a los demás”, escribieron.

Por Redacción

El mundo de las redes sociales quedó conmocionado tras confirmarse la muerte repentina del influencer Ben Bader, de 25 años, quien falleció el 23 de octubre. Su novia reveló que había hablado con él apenas unas horas antes por FaceTime y que no había señales de que algo pudiera pasarle.

Según explicaron, el joven no padecía ninguna enfermedad ni tampoco había señales que anticipaban su fallecimiento. Bader era reconocido por su contenido de estilo de vida y consejos financieros, y había logrado construir una comunidad fiel en redes sociales gracias a su enfoque inspirador y su tono cercano.

Despedida de la familia

La familia del joven despidió a Ben con un emotivo mensaje en redes sociales, en el que destacaron su carisma y la influencia positiva que ejerció en su entorno.

"Era un visionario que dirigió con amor, vivió con intención y convirtió sus pasiones en ayudar a los demás. Tuvo un profundo impacto en todos aquellos que lo conocieron a través de su sabiduría, humor y compasión", se despiden de él sus familiares.

"Ben vivió cada día al máximo, inspirando a quienes lo rodeaban a buscar significado, conexión y propósito en sus propias vidas. Su luz seguirá brillando a través de las innumerables personas a las que tocó", añadieron en el comunicado, agradeciendo además el apoyo recibido por amigos y seguidores.

Qué dijo su pareja

Su pareja también se despidió con palabras cargadas de emoción: "Ben fue la persona más amable, cariñosa y generosa que he conocido en toda mi vida".

En su testimonio, relató la sorpresa por la tragedia: "No había señales de que esto sucediera, se suponía que íbamos a cenar esa noche y parecía tan normal. Acababa de hablar con él por FaceTime un par de horas antes de que falleciera y estaba tan feliz y tan normal y solo sonreía y era tan divertido".

