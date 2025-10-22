Una influencer muere al dar a luz a su bebé por una "extremadamente rara complicación" durante el parto

Stacey Hatfield, reconocida influencer australiana, nutricionista y coach de comida saludable, falleció el pasado 29 de septiembre a sus 30 años. La joven se encontraba en su hogar en trabajo de parto cuando, debido a una complicación “extremadamente rara”, tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital.

Su marido, Nathan Warnecke, fue el encargado de dar a conocer la terrible noticia a través del perfil profesional de Stacey , que cuenta con más 23 mil seguidores y donde ella compartía recetas "saludables" y consejos para evitar productos procesados.

En la publicación, acomapañada de fotografías, Nathan comunicó "con gran pesar" la "inesperada" pérdida de su esposa, a quien describe como su "alma gemela" y "mejor amiga". El trágico hecho ocurrió después de que Stacey lograra dar a luz "con éxito" a su bebé , Axel, en su domicilio.

“Trágicamente, poco después, surgió una complicación imprevista y extremadamente rara, y falleció tras ser trasladada al hospital. El personal del hospital fue increíble e hizo todo lo posible por ayudar, pero al final no se pudo hacer nada a pesar de sus mejores esfuerzos” relató Nathan Warnecke.

La pareja, llevaba 9 años juntos y Natha con profundo dolor expresó: “era la luz de mi vida y la razón por la que me levantaba por las mañanas. La recordó como una persona amorosa, cariñosa, trabajadora, disciplinada, inteligente y confiable.

"Ella me hizo el hombre que soy hoy y todo lo que tengo en la vida es gracias a ella. El día más feliz de mi vida fue casarme con ella, mi mejor amiga, en una playa de arena blanca en las Maldivas" escribió Warnecke acompañado de fotografías de aquel momento que él describe como “el día más feliz”.

despedida esposo

Apoyo de los seguidores para el esposo y el bebé

La publicación se llenó rápidamente de miles de cometarios de seguidores que expresaban condolencias y cariño para los familiares.

Un amigo cercano a la influencer también comentó un mensaje emotivo en su página, expresó su cariño por Stacey y su admiración por Nathan en el momento que atraviesa: “Ver a Nathan convertirse en padre y ser testigo directo del vínculo que comparte con Axel es pura magia.”

Además, afirmó que su amiga sigue presente: "en cada abrazo, cada sonrisa, cada momento de tranquilidad y amor".

Él aprovechó la ocasión para comentar sobre una campaña de apoyo al padre recientemente viudo: “Nathan está asumiendo la paternidad con una fuerza y una gracia inimaginables. Tiene mucho que hacer ahora mismo, y si puedes apoyarlo a través de esta campaña de GoFundMe… creada por su tío… significaría muchísimo”