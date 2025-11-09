Trágico accidente en Tunuyán: un motociclista murió tras chocar contra una camioneta

La víctima, de 80 años, falleció en el lugar. Los ocupantes de la camioneta fueron asistidos y trasladados al hospital.

Un motociclista falleció tras un choque en Tunuyán - Imagen ilustrativa / Orlando Pelichotti

Un motociclista falleció tras un choque en Tunuyán. El hombre, J. S. C. de 80 años, impactó su moto contra una camioneta Ford Ecosport conducida por S. M. de 42 años.

Todo ocurrió este domingo por la tarde. Según dicta el parte policial, la conductora del rodado mayor, que circulaba por Ruta 94 en sentido este a oeste, colocó el indicador de giro para ingresar al restaurante “Chacayes”. En ese momento, el motociclista, que circulaba en sentido contrario, impactó la camioneta en la parte lateral con su Honda 400 cc.

Al lugar arribó una profesional del Centro de Salud local quien constató el deceso del conductor de la moto. Además, médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) asistieron a los ocupantes de la camioneta que sufrieron politraumatismos leves por accidente vial.

Quienes se trasladaban en el rodado mayor fueron trasladados al Hospital para una mejor atención. Acompañaban a la conductora de la camioneta su hijo de 5 años y un hombre de 61 años.