9 de noviembre de 2025 - 10:21

Tragedia en Villa Atuel: perdió el control del auto, volcó sobre la 143 y murió camino al hospital

Ocurrió en la madrugada de este domingo, en San Rafael. Tres acompañantes resultaron heridos y se encuentran bajo observación.

Accidente en Villa Atuel, San Rafael.

Foto:

Prensa Seguridad Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Redacción Policiales

Un joven de 25 años murió en un accidente ocurrido durante la madrugada de este domingo en Villa Atuel, en el departamento de San Rafael. El siniestro se registró cerca de las 6, cuando el vehículo en el que viajaba volcó sobre la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 457.

La víctima fue identificada como Laureano Pérez, quien conducía un Ford Ka acompañado por tres personas: una mujer de 26 años, un hombre y una adolescente de 17. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado, que terminó volcado con las ruedas hacia arriba.

Pérez fue trasladado de urgencia al hospital local, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. En tanto, los tres acompañantes sufrieron politraumatismos varios y permanecen internados en observación.

La Policía y la Oficina Fiscal de San Rafael trabajan para determinar las circunstancias del accidente.

