Imputaron al jubilado que golpeó a su vecina tras una discusión por estacionar mal en Villa del Parque

La Justicia porteña imputó a un jubilado de 80 años por “ lesiones leves agravadas por mediar violencia de género ” luego de una agresión contra su vecina de 23 años en Villa del Parque. El episodio quedó registrado en video por la propia víctima y derivó en una causa en la Unidad de Flagrancia Oeste.

El imputado se presentó ante la fiscalía, pero se negó a declarar. Además, tiene prohibido contactarla por cualquier medio y deberá mantener un trato “cordial y respetuoso” en caso de un encuentro casual, según dispusieron las autoridades judiciales.

El conflicto se desató este miércoles, cerca de las 16.30, sobre la calle Terrada, entre Arregui y Santo Tomé, a pocas cuadras del estadio Diego Armando Maradona. La joven había estacionado su Volkswagen Golf blanco junto al garaje del vecino. Ya dentro de su casa, escuchó ruidos en la calle y salió a ver qué pasaba. Según su denuncia, el hombre que vive en la propiedad lindera le daba patadas a su auto y lo golpeaba con una bolsa que llevaba en la mano.

La víctima activó la cámara de su celular para registrar el daño y encaró al agresor. En la filmación, se la escucha reprocharle: “¿Qué hacés? Le pegaste una patada a mi auto. ¿Qué hacés? Te estoy filmando”. El jubilado, vestido con campera bordó, jean oscuro y zapatillas azules, le respondió con un puñetazo directo al rostro. El video se corta en ese instante y retoma algunos segundos después, ya con el hombre dentro de su vivienda y su esposa intentando calmarlo.

La joven siguió registrando con su teléfono y le advirtió que lo denunciaría. “Te voy a escrachar por todos lados. ¡Mostrá la cara, viejo, mostrá la cara!”, se la oye decir. El hombre empujó a su esposa, abrió el portón y volvió a salir con ímpetu. Intentó avanzar otra vez hacia la víctima, que retrocedió y pidió ayuda. Un vecino apareció en escena y se interpuso para frenar una nueva agresión.

Como consecuencia del golpe, la joven sufrió un corte en el labio inferior y dolor en la zona del mentón. Personal del SAME la asistió en el lugar. Más tarde, detalló que el imputado habría “acomodado la llave entre los dedos” antes de lanzar la trompada, lo que agravó la lesión en la boca. Tras el ataque, inició un largo recorrido institucional: denuncia en la comisaría, revisión de un médico legista y asignación de un botón antipánico. Recién cerca de las 6.30 del día siguiente pudo regresar a su casa.

agresion El episodio quedó registrado en video por la propia víctima y derivó en una causa en la Unidad de Flagrancia Oeste. Web

La intervención policial y las medidas de la fiscalía

Un llamado al 911 alertó a la Policía de la Ciudad sobre el conflicto. Efectivos de la Comisaría Vecinal 11A acudieron a Terrada y tomaron declaración a la víctima. Con esos elementos, la Unidad de Flagrancia Oeste dispuso medidas urgentes: prohibición de contacto por cualquier medio —personalmente, por escrito o mediante redes y aplicaciones— y una instrucción expresa para que el agresor mantenga un trato “cordial y respetuoso” si se cruzan en la vía pública. También se otorgó a la joven un botón antipánico y se la citó a declarar en la Oficina de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal porteño.

Durante el procedimiento, el imputado manifestó una suba de presión y fue trasladado en ambulancia a un centro de salud. La fiscalía ordenó una consigna policial en la clínica para resguardar la continuidad del trámite. Con el informe médico en mano, el fiscal citó al hombre a presentarse dentro de las 72 horas, bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía. El jubilado se presentó, pero optó por no declarar, un derecho contemplado por la ley. La causa sigue su curso con la recolección de pruebas, entre ellas el material audiovisual aportado por la víctima y los testimonios de los vecinos que intervinieron para evitar que la agresión escalara.

En paralelo, la joven brindó detalles sobre su convivencia en el barrio. Contó que vive allí desde hace ocho años y que el imputado “no saluda a nadie”. Dijo haber recibido comentarios de otros frentistas sobre episodios previos de maltrato. Se trata de afirmaciones de parte interesada que ahora forman parte del expediente y que deberán ser corroboradas o descartadas en sede judicial.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario)

Qué se investiga y qué puede pasar

La calificación escogida por la fiscalía —lesiones leves agravadas por mediar violencia de género— ubica el caso dentro de los hechos que los fiscales suelen abordar con medidas de protección tempranas. El eje está en el golpe captado por la cámara y en la relación asimétrica que la ley reconoce cuando se trata de violencia ejercida por un varón contra una mujer en un contexto de agresión física. A eso se suman el presunto daño al vehículo y los insultos previos al ataque. Todo forma parte de la pesquisa.

En lo inmediato, el expediente se concentra en tres líneas. La primera: la pericia sobre los videos para confirmar autenticidad, secuencia y planos. La segunda: la evaluación médica de las lesiones y su encuadre legal. La tercera: la toma de testimonios a vecinos y personal policial que intervino en la escena, además de la formalización de la declaración de la víctima en la Oficina de Violencia de Género. Con esos elementos, el fiscal definirá si impulsa la acción a juicio, propone una salida alternativa o solicita medidas adicionales.

El imputado mantiene la prohibición de contacto y podría sumar restricciones si la investigación lo amerita. La defensa, por su parte, podrá aportar su versión de los hechos, ofrecer testigos y plantear nulidades si las considerara pertinentes. El desarrollo de la causa dependerá del peso de la evidencia reunida y del análisis que haga la fiscalía sobre el contexto del conflicto.