Ciudad: detuvieron al presunto responsable de un ataque contra una vidriera

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo en el centro mendocino. Los efectivos identificaron a un hombre que coincidía con las características del sospechoso buscado.

Un hombre fue arrestado por un hecho de daños ocurrido el 1 de junio en Mendoza.

La Policía de Mendoza detuvo este domingo a un hombre de 37 años, identificado bajo las iniciales D.A.L. El sujeto esta sospechado de haber provocado daños en la vidriera de una empresa de salud ubicada en la Ciudad de Mendoza.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 10.15 de este domingo, durante tareas de patrullaje preventivo en la intersección de avenida San Martín y calle Espejo. Allí, efectivos policiales advirtieron la presencia de una persona cuyas características coincidían con las del presunto autor del hecho investigado.

El hecho ocurrió el 1 de junio De acuerdo con la información oficial, el episodio investigado se registró el pasado 1 de junio, cuando una persona ocasionó daños en la vidriera del establecimiento. A partir de las imágenes obtenidas durante la investigación, los uniformados contaban con referencias físicas del sospechoso, lo que permitió su identificación durante el operativo realizado este domingo.