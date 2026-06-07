Al menos diez personas protagonizaron una pelea en una transitada esquina marplatense

Una pelea entre dos grupos de personas alteró la madrugada del domingo en una de las zonas más concurridas de Mar del Plata , donde funcionan numerosos bares y locales gastronómicos. El episodio ocurrió en la intersección de Olavarría y Rodríguez Peña y quedó registrado por una cámara de seguridad.

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Las imágenes muestran un enfrentamiento que involucró a cerca de diez personas y que incluyó corridas, golpes de puño, empujones y patadas en plena vía pública.

Aunque todavía no trascendieron los motivos que originaron el conflicto, el video evidencia la intensidad de la pelea y el nivel de agresividad de varios de los participantes. Uno de los momentos más violentos se produjo cuando un hombre golpeó a otro, logró derribarlo y continuó agrediéndolo mientras permanecía en el suelo .

Mar del Plata a la noche es una batalla campal. El nivel de violencia es inaudito. Esto pasó anoche en Olavarría y Rodríguez Peña. Las autoridades? bien gracias. @munimardelplata pic.twitter.com/bH1SqzsJXm

La situación generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona, un sector caracterizado por una importante actividad nocturna durante los fines de semana. Con el correr de los minutos, algunas personas que se encontraban en las inmediaciones intentaron intervenir para separar a los involucrados y frenar la agresión.

Finalmente, los grupos se dispersaron y abandonaron el lugar por distintos sectores. Hasta el momento no trascendió si hubo detenidos ni si alguno de los participantes realizó una denuncia ante las autoridades.

Otro episodio de violencia durante el fin de semana

El hecho ocurrió pocas horas después de otro incidente registrado en la ciudad durante la madrugada del sábado.

En aquella ocasión, un joven de 22 años resultó herido tras una discusión ocurrida a la salida de un boliche en la zona de Playa Grande, donde recibió un golpe y posteriormente fue atropellado por un automóvil que circulaba por la avenida Victoria Ocampo.

Según se informó, la víctima fue trasladada a un centro de salud y posteriormente recibió el alta médica al no presentar lesiones de gravedad.

Investigación en curso

Las cámaras de seguridad de la zona registraron gran parte de la pelea y podrían convertirse en una herramienta clave para reconstruir lo ocurrido e identificar a los participantes. El episodio volvió a generar preocupación por los hechos de violencia registrados en sectores de intensa actividad nocturna de la ciudad balnearia.