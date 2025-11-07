Decomisaron mercadería ilegal valuada en más de 24 millones de pesos en Mendoza

Durante distintos operativos en la provincia de Mendoza , personal de Gendarmería Nacional decomisó mercadería ilegal valuada en más de 24 millones de pesos.

En un primer operativo público de prevención en el departamento de Guaymallén , integrantes del Escuadrón 64 Mendoza detuvieron la marcha de un automóvil conducido por un ciudadano mayor de edad.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados detectaron varias cajas abiertas que contenían un total de 1.069 accesorios para teléfonos celulares , entre fundas, vidrios protectores, cables, auriculares, cargadores y protectores de cámara.

Los artículos eran de origen extranjero y carecían del aval aduanero correspondiente , por lo que fueron decomisados. El valor estimado de la mercadería asciende a 12.000.000 de pesos .

En otro procedimiento, integrantes del Escuadrón 27 “Uspallata” interceptaron un vehículo particular a la altura del kilómetro 1.202 de la Ruta Nacional N° 7 , constatando que en el asiento trasero se transportaban insumos odontológicos de origen extranjero sin la documentación legal que acreditara su ingreso al país.

Además, en el marco del mismo operativo, los gendarmes secuestraron 432 prendas del rubro textil que eran trasladadas en la cabina de un camión, también en presunta infracción a la normativa aduanera. Con la intervención de ARCA, el avalúo estimado de esta mercadería fue de 12.200.000 pesos.

Los procedimientos forman parte de las acciones preventivas y de control que Gendarmería Nacional desarrolla en distintos puntos de la provincia para combatir el contrabando y resguardar la economía formal.