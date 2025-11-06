Encontraron a una mujer de 74 años y su hija asesinadas en su casa: la Justicia investiga dos hipótesis

Ocurrió en Villa Luro, Ciudad de Buenos Aires. Su vecina sospechó luego de que por más de dos semanas no las vio salir de su vivienda. Se aguardan los resultados de las autopsias y los estudios toxicológicos.

La casa ubicada en Villa Luro, Ciudad de Buenos Aires, donde encontraron a las víctimas.

Una vecina del barrio porteño de Villa Luro dio aviso al 911 tras notar que no veía desde hacía dos semanas a una mujer y a su hija. Minutos después, la Policía ingresó a la vivienda y encontró los cuerpos sin vida de ambas, desatando una investigación por posible homicidio.

El hallazgo ocurrió este jueves. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la puerta de ingreso no presentaba signos de violencia y, tras ingresar con autorización de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, encontraron a las dos mujeres sin vida en una de las habitaciones.

Las víctimas, de 74 y 40 años, fueron identificadas como Estela y Soledad. La mayor era costurera, mientras que la hija cocinaba profesionalmente. Los médicos del SAME confirmaron los decesos en el lugar, mientras que la Justicia investiga las causas de las muertes.

Hipótesis del caso: familiar implicado o intento de robo Fuentes del caso indicaron que se sospecha que ambas podrían haber sido asesinadas por alguien de su entorno, debido a que no hubo signos de ingreso forzado. Es decir, algún familiar, amigo o conocido que ingresó a la vivienda con autorización de ellas.

En el lugar trabajó la Unidad Criminalística junto con personal de Investigaciones y de la Policía Científica, que todavía analiza las cámaras de seguridad de la zona. También se aguardan los resultados de las autopsias y los estudios toxicológicos.