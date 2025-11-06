6 de noviembre de 2025 - 23:05

Encontraron a una mujer de 74 años y su hija asesinadas en su casa: la Justicia investiga dos hipótesis

Ocurrió en Villa Luro, Ciudad de Buenos Aires. Su vecina sospechó luego de que por más de dos semanas no las vio salir de su vivienda. Se aguardan los resultados de las autopsias y los estudios toxicológicos.

La casa ubicada en Villa Luro, Ciudad de Buenos Aires, donde encontraron a las víctimas.

La casa ubicada en Villa Luro, Ciudad de Buenos Aires, donde encontraron a las víctimas.

Foto:

Gentileza La Nación
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una vecina del barrio porteño de Villa Luro dio aviso al 911 tras notar que no veía desde hacía dos semanas a una mujer y a su hija. Minutos después, la Policía ingresó a la vivienda y encontró los cuerpos sin vida de ambas, desatando una investigación por posible homicidio.

Leé además

Un hombre fue detenido tras violar una restricción perimetral e irrumpir en la casa de su expareja. 

Un hombre violó la perimetral y su expareja logró escapar tras encerrarlo

Por Redacción Policiales
Un jubilado fue atropellado por un colectivo y trasladado al hospital con traumatismos en la pierna y el cráneo.

Impactante video: un jubilado fue atropellado por un colectivo

Por Redacción Policiales

El hallazgo ocurrió este jueves. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la puerta de ingreso no presentaba signos de violencia y, tras ingresar con autorización de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, encontraron a las dos mujeres sin vida en una de las habitaciones.

Las víctimas, de 74 y 40 años, fueron identificadas como Estela y Soledad. La mayor era costurera, mientras que la hija cocinaba profesionalmente. Los médicos del SAME confirmaron los decesos en el lugar, mientras que la Justicia investiga las causas de las muertes.

Hipótesis del caso: familiar implicado o intento de robo

Fuentes del caso indicaron que se sospecha que ambas podrían haber sido asesinadas por alguien de su entorno, debido a que no hubo signos de ingreso forzado. Es decir, algún familiar, amigo o conocido que ingresó a la vivienda con autorización de ellas.

En el lugar trabajó la Unidad Criminalística junto con personal de Investigaciones y de la Policía Científica, que todavía analiza las cámaras de seguridad de la zona. También se aguardan los resultados de las autopsias y los estudios toxicológicos.

Sandra, una de las vecinas de las víctimas, también barajó la posibilidad de que se haya tratado de un robo en diálogo con TN: “El fin de semana hubo un robo que entraron por la parte de atrás, por la terraza. En la casa estaba todo dado vuelta y ambas estaban con muchas heridas. Más de eso, no sé”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Policía de Mendoza detuvo a un hombre in fraganti en Godoy Cruz mientras desarmaba un auto robado.

Godoy Cruz: un hombre fue detenido in fraganti mientras desarmaba un auto robado

Por Redacción Policiales
Jésica Cirio junto a su exmarido, Elías Picirillo.

Le dieron domiciliaria a Elías Piccirillo, el ex de Jésica Cirio acusado de estafa y plantar pruebas falsas

Por Redacción Policiales
Delincuentes armados asaltaron una estación de servicio, amenazaron a un empleado y se llevaron la recaudació.

Asaltaron una estación de servicio, amenazaron a un empleado y se llevaron la recaudación

Por Redacción Policiales
Cayó una avioneta que trasladaba cocaína en Salta 

Se estrelló una avioneta que trasladaba 130 kilos de cocaína en Salta: un video muestra el momento de la caída

Por Redacción Policiales