Violento choque frontal entre una camioneta y un camión brasileño dejó un muerto

La víctima de 77 años murió en el acto tras el dramático accidente ocurrido en la Ruta 153, en San Rafael.

Un trágico accidente fatal ocurrió este sábado en la Ruta 153, a escasos kilómetros de Monte Comán, en el departamento de San Rafael. El hecho, que resultó en un choque frontal entre una camioneta y un camión brasileño, dejó como saldo el fallecimiento de un hombre.

Según la reseña inicial, el choque frontal se produjo cuando el conductor de un camión Mercedes Benz, oriundo de Brasil, circulaba por la Ruta 153 en dirección de norte a sur. Por razones que aún se desconocen, se produjo la colisión de frente con la camioneta Ford Ranger.

La víctima fatal fue identificada como L.Z., de 77 años, quien era el conductor de la camioneta. Personal del servicio médico coordinado que arribó al lugar constató su deceso.

La investigación cuenta con el testimonio del conductor de un camión Scania 450. Este conductor manifestó que circulaba de forma conjunta delante del camión de origen brasileño involucrado en la colisión frontal.

El testigo relató que, por motivos que desconoce, la camioneta Ford Ranger habría colisionado primero con el eje trasero de su camión y, a posterior, de forma frontal, contra el camión Mercedes Benz.