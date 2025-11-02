2 de noviembre de 2025 - 16:30

Fuerte accidente en el Top Race: uno de los autos terminó en la tribuna del autódromo de Buenos Aires

Una de las ruedas del auto terminó peligrosamente en una pista de karting. Luego, otro automovilista se accidentó en el mismo lugar que su competidor en la final del Top Race.

El auto de Luis Gastaldi terminó en la tribuna del autódromo de Buenos Aire.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este domingo se corrió la carrera final del Top Race, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Allí, el piloto cordobés Luis Gastaldi chocó, su su auto voló por los aires y terminó en la tribuna.

Todo ocurrió en la última curva antes del ingreso a la recta principal, donde Gastaldi siguió de largo, su vehículo se levantó al impactar con un badén y traspasó el muro de contención. Afortunadamente, el piloto resultó ileso a pesar de los grandes daños registrados en su auto.

En ese momento, uno de los neumáticos salió despedido y terminó en medio de una pista de karting cercana, donde había una competencia de la IAME. Otra vez, por suerte, la cubierta y llanta no golpeó a los pilotos de esta otra carrera.

La rueda del auto de Gastaldi mientras se corría la IAME en el kartodromo
La rueda del auto de Gastaldi mientras se corría la IAME en el kartodromo.

Un par de vueltas después, Adrián Hamze también terminó chocando en el mismo sitio. El piloto salió volando después de tocar el piano interno de la curva y su auto terminó justo al lado del de Gastaldi.

