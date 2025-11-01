1 de noviembre de 2025 - 16:53

Grave accidente frontal en Junín: una mujer está en estado crítico y su familia resultó herida

El auto en el que viajaban chocó de frente contra una camioneta en el distrito de Philipps, en Junín

Por Enrique Pfaab

Una mujer de 35 años se encuentra en estado grave, sus dos hijos de 1 y 9 años y su esposo sufrieron lesiones, en un accidente frontal ocurrido en la mañana de este sábado, en Junín.

El choque se produjo sobre Ruta 60 (Carril Retamo), llegando al cruce con la calle Casares, en el distrito de Philipps.

El accidente ocurrió a las 11.05 de la mañana, cuando una camioneta Toyota Hilux (dominio DLA-085) que circulaba hacia el oeste, intensó sobrepasar a una motocicleta y chocó de frente contra un Peugeot 504 (dominio RTC-601) que circulaba en sentido contrario.

La camioneta era conducida por una mujer de 26 años, vecina de Philipps, única ocupante del vehículo, cuyo dosaje de alcohol en sangre dio negativo.

En tanto en el auto viajaba un hombre de 35 años, su esposa de la misma edad y los dos hijos de la pareja, de 1 y 9 años.

Toda la familia, radicada en Los Campamentos, Rivadavia, resultó con algunas lesiones, pero quien sufrió las más graves fue la mujer, identificada como Brenda Magalí Mercado, quien fue diagnosticada con fractura en base de cráneo, fracturas discales y traumatismos varios, debiendo ser trasladada de urgencia al Hospital Central.

En tanto su esposo, Marcos Gabriel Jofré, y sus hijos Zamir y Kathia, sufrieron politraumatismos y fueron internados en el Hospital Perrupato.

Los accidentes sobre ese sector de la Ruta 60, son bastante frecuentes. Atravesando una zona productiva y el pueblo de Philipps, con fuerte movimiento vecinal, hace que cualquier exceso de velocidad transforme ese sector un punto de riesgo.

Este pueblo, nacido a la vera de las vías habilitadas en 1908, lleva ese nombre de en honor a John Wynford Philipps, primer vizconde de St. Davids, nacido el 30 de mayo de 1860 y muerto el 28 de marzo de 1938, cuando era miembro del directorio del ferrocarril que cruzaba suelo argentino.

