"Narcocasera": detuvieron a una mujer con cocaína, efectivo y una balanza digital en Las Heras

En total, la Policía Contra el Narcotráfico secuestró casi 70 gramos de estupefacientes. La detenida quedó a disposición de la Justicia Federal.

Una mujer de 33 años fue detenida en Las Heras durante un operativo antidroga que permitió desactivar un nuevo punto de venta de estupefacientes en el barrio Las Rosas. El procedimiento fue realizado por efectivos de Policías Contra el Narcotráfico (PCN), bajo las directivas de la Unidad Fiscal Federal Mendoza.

Durante el allanamiento, los investigadores encontraron varios envoltorios con cocaína, una balanza digital, recortes de polipropileno, dos teléfonos celulares y una suma de $299.000 en efectivo. En total, se secuestraron más de 66 gramos de cocaína distribuidos en diferentes formatos.

Una bolsa 54,6 gramos, otra 6,3 gramos y seis envoltorios de nylon transparente con cocaína granulada (5,5 gramos).

La detenida, identificada como M.Q., quedó a disposición de la Justicia Federal, mientras que los elementos incautados fueron remitidos para su análisis. Con este procedimiento, las autoridades lograron desarticular otro foco de comercialización de droga en el departamento de Las Heras.

