Una influencer fue hallada muerta en la bañera de un hotel: ya hay un detenido

La modelo e influencer taiwanesa de 31 años Hsieh Yu-hsin, popularmente conocida como Irish Hsieh, fue encontrada sin vida el pasado 22 de octubre en la bañera de su habitación de hotel de Jalan Conlay, en Kuala Lumpur.

Tragedia: una influencer de 20 años murió tras inhalar "gas de la risa", la droga popular de Europa

Luto en las redes: murió una famosa influencer junto a su pareja tras chocar con dos camiones

Irish Hsieh había adquirido gran notoriedad a través de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans y acumulaba más de 500.000 seguidores en la red social Instagram.

Las autoridades de Malasia iniciaron una investigación para determinar las causas del fallecimiento y están a la espera de los resultados de la autopsia.

A pesar de que en un primer momento se había determinado la posibilidad de una muerte súbita, el jefe de policía de Kuala Lumpur, Comm Fadil Marsus, reclasificó el caso como "asesinato" bajo la Sección 302 del Código Penal del país. Esta decisión se tomó debido a la manera en la que fue encontrado el cuerpo de la modelo en la bañera.

Según información del medio The Star, una de las principales hipótesis apunta al rapero Namewee, de 41 años, como principal sospechoso del homicidio. Esto se debe a que Namewee fue la última persona vista con la influencer en la habitación del hotel , aproximadamente a las 13.40 horas.

rapero Namewee

La declaración del rapero

Namewee explicó que, cuando llegó a la habitación, encontró el cuerpo de la joven ya sin vida en la bañera. Aseguró que intentó reanimarla sin éxito antes de llamar a los servicios de emergencia.

En ese momento, el rapero fue arrestado por presunta posesión de drogas. Las pruebas toxicológicas indicaron un rastro de anfetaminas, metanfetamina, ketamina y THC en su organismo. A pesar de esto, el artista fue liberado bajo fianza y se encuentra a la espera del juicio.

En un comunicado en redes sociales, Namewee aclaró su inocencia y expresó: " No he consumido ni portado drogas; simplemente he estado bebiendo más últimamente. Aunque parezca mentira, la verdad saldrá a la luz cuando se publique el informe policial, lo cual debería tardar unos dos o tres meses".

Tambien se refierió sobre su silencio: " el caso aún está bajo investigación y no podemos revelar detalles".

Finalmente el artista expresó su pesar por la muerte de la modelo: "Me entristece profundamente el repentino fallecimiento de Irish. Que en paz descanse. La ambulancia llegó casi una hora tarde, no entiendo para qué sirve el 999, llamar para preguntar solo me va a traer problemas".