¿Quién es "Tu misterioso alguien"? Ale Sergi reveló el verdadero origen del hit de Miranda!

“El nacimiento de la canción no tiene absolutamente nada que ver. Mil disculpas porque les voy a cag… la vida”, bromeó entre risas. Luego contó: “Se me disparó viendo Lost. Hay un personaje que se llama Locke, que encuentra a otro en la isla y lo encierra en una cápsula. En un momento, otro personaje se refiere a él como ‘tu misterioso alguien’. Me gustó cómo sonaba y me la anoté. Ya sabía que en algún momento iba a usarla”.