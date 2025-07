De los escenarios mendocinos a "División Palermo", en Netflix: una charla con Rodrigo Casavalle

-¿Cómo fue para vos participar de esta segunda temporada?

-Fue hermoso, divertido. La serie me encantaba desde la temporada 1, y qué más lindo que poder ser parte de una serie de la que sos fan. Estaba en Uruguay de gira con una obra de teatro y me llamaron para hacer el casting. Les mandé un video casting y ahí empezó esa dulce agonía llamada “espera”. Y gracias al Señor, al señor que me llamó un mes después y me dijo que había quedado, esa espera se convirtió en un “sí”.

-La serie combina humor incorrecto con una crítica social muy filosa. ¿Sentís que en esta nueva entrega el guion se volvió aún más provocador o arriesgado?

-Yo la disfruté mucho. No creo que sea provocadora, sino que hay una evolución más jugada. Hay más confianza en el tono del humor que propone gracias a lo que dejó la primera temporada. Se nota que se animaron a ir un paso más allá, sin perder la esencia.

División Palermo: una experiencia inolvidable

-Muchos actores hablan del ambiente de rodaje como una parte fundamental de su experiencia. ¿Cómo fue encontrarte con el elenco y el equipo técnico? ¿Qué anécdotas te llevás?

-Me sentí muy cómodo, en una atmósfera de un laburo profesional, de respeto y muy divertido. Me llevo momentos muy entretenidos de los espacios entre tomas, que generalmente esa espera es aburrida y en este caso fue muy lindo compartir con el elenco y el equipo. Todos muy buena onda de todas las áreas, todo fue jocoso, que creo que es la palabra que mejor lo define. Incluso cuando teníamos que filmar que estábamos atravesando una ola de calor… y en la vida real hacían temperaturas bajo cero. Estábamos todos envueltos en mantas y cuando se largaba la acción entrábamos de remerita, simulando transpiraciones dignas de camellos en el Sahara.

-En un contexto donde las ficciones nacionales no siempre logran continuidad, ¿qué creés que explica el fenómeno de "División Palermo" y su conexión con el público?

-Creo que se trata pura y exclusivamente de la inteligencia con la que la serie aborda estos temas desde el humor, y que eso conecta con las personas de una manera genuina. Hay algo en ese tono incómodo pero sincero que nos interpela. Y cuando algo te hace reír y al mismo tiempo te hace pensar, es difícil no volver por más.