Estrena en Netflix la segunda temporada de "División Palermo", la serie que rompió los moldes del humor

“El límite es no reírse de una vulnerabilidad y de algo que una persona no puede cambiar: que se vuelva un objeto de burla. Pero tampoco queríamos ser demasiado solemnes y pensar que todas las personas con discapacidad son seres de luz: eso es infantilizante”, afirma el creador. Y revela que muchos de los chistes más “picantes” surgieron de los propios actores: “Nos formamos mucho para entender qué chistes podíamos hacer, y sobre todo para que ellos mismos nos ayudaran a pensarlos. Y ellos mismos nos decían: ‘Vayamos más al límite’”.

Lo nuevo de Netflix y Korovsky

Santiago Korovsky, que hoy atraviesa una etapa de alta exposición pública por el éxito de la serie y por su relación con la actriz Celeste Cid, también se toma tiempo para reflexionar sobre el amor y su impacto en el proceso creativo. “El amor siempre es algo que nos hace bien y nos vuelve mejores en todo sentido. Pero también nos hace más vulnerables. El amor tiene a veces su dosis de sufrimiento, pero es algo que inspira, y también en el humor”, dice. Y aclara que aunque conoció a Cid cuando terminaba de escribir la temporada, ese vínculo quizá sí se note en sus proyectos futuros.

image

Sobre cómo transita la fama y la presión de sostener un fenómeno cultural, Korovsky admite: “Me cuesta tanta exposición: no es lo que más me gusta de mi trabajo. Yo trato de no hacer muchas entrevistas, para preservar mi pareja con Celeste, y también trato de no estar subiendo cosas a las redes todo el tiempo. Quiero tener una intimidad por fuera de todo esto”.

Para sobrellevarlo, asegura que hace mucha terapia y que, como parte de su autocuidado, desinstala las aplicaciones de redes sociales cuando puede. “Trabajar tanto con el celular genera una adicción y una ansiedad muy alta. Ahora tuve que volver a instalarlas para promocionar el estreno de esta segunda temporada. Entre desinstalarlas y volverlas a instalar, voy tratando de sobrevivir”.

El regreso de División Palermo llega con nuevas subtramas y desafíos narrativos. Además de continuar el romance entre Felipe y Sofía (Pilar Gamboa), la serie retoma hilos sueltos de la primera temporada, como un bolso de dinero perdido por la mafia coreana y la expansión de nuevas Guardias Urbanas en distintos barrios. “Todo eso fue sembrado al final de la primera parte. ¿Cómo hacemos un engranaje, con cinco líneas, para no ser mamarrachos? Fue todo un desafío generar coherencia con todo esto sin perder a la Guardia Urbana como equipo”, resume Korovsky.