Lali Espósito reveló el apodo que Pedro Rosemblat le puso: "Me pongo acalorada"

Lali, en plena entrevista radial, tomó el micrófono y sin vueltas soltó: “Perdón, mi amor. Debería consultarle primero, pero quiero decir que él me dice enano faquero”. Acto seguido, explicó con el humor las razones: “Él me dice, con razón la verdad, enano faquero. Soy re faquera. Cuando me ve venir, me dice: uh, ahí viene el enano faquero. La paz conmigo no dura, soy discutidora”.