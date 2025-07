La mala noche de Luck Ra en La Voz Argentina: le cambiaron el nombre y lo rechazaron por Soledad Pastorutti

Con una voz fuerte y alegre, María Eugenia Cardozo interpretó una entretenida versión de “Tus Botellas” en “ La Voz Argentina ”. Los jueces dudaron hasta último momento si se iba con Soledad Pastorutti o Luck Ra . Finalmente, llamó al cuartetero “Luca” y eligió a la folclorista pero no sin antes dar un buen show, de comedia, luego de cantar.

“Sabemos que te llamás ‘Euge’ porque hubo alguien alentando toda la presentación a los gritos”, comenzó Lali Espósito y la invitó a evaluar sus opciones. En respuesta, la participante le dijo que la iba a elegir a ella, pero como no se dio vuelta se conformó con pararse a su lado y comparar alturas (la ex Casi Ángeles suele hacer chistes por su baja estatura).

¿De dónde viene el apodo “Luck Ra”?

Con la humildad y humor que lo caracterizan, el cuartetero asumió la responsabilidad y dijo que le pasaba siempre la confusión con su nombre. “Yo ya acepté que cuando dicen Luca me tengo que dar vuelta. En realidad me llamo Facu y no tiene nada que ver”, contextualizó y le mandó un beso a Alejo “El chinito”, hijo de la participante.

Nicolás Occhiato que estaba detrás del escenario con el pequeño aprovechó la oportunidad para sumarlo a la escena y Luck Ra corrió a abrazarlo.

María Eugenia Cardozo amagó con Luck Ra y se fue con Soledad Pastorutti en La Voz Argentina María Eugenia Cardozo amagó con Luck Ra y se fue con Soledad Pastorutti en La Voz Argentina Telefe

Luego, invitó al chico a sentarse en su silla de jurado al grito desesperado de la Sole de “Esto no vale. Es trampa”. Pies arriba de la botonera su madre no sintió ningún tipo de presión. “Le dejo a ‘Luca’ al ‘Chino’ y yo me voy con La Sole”, resolvió.

Una vez que los participantes se fueron la folclorista chocó los puños con el cantante de cabello azul y le dijo “me jugaste sucio, primo”.