Desesperada por ganar, Soledad Pastorutti reveló su apodo en La Voz Argentina, que solo conoce la familia

La artista contó que su madre les daba clases de stretching a las vecinas en el garaje de casa , y esta canción sonaba una y otra vez en el grabador del año '80. "Me llevó a esa etapa de mi vida y empecé a sonreír y casi que me voy por ese lado. Pero, de verdad, creciste un montón hacia la mitad de la canción", expresó.

Embed - Soledad desafió a sus compañeros a una clase de stretching - La Voz Argentina 2025

El apodo que la familia de Soledad Pastorutti le dice en la intimidad

Ale Sergi, buscando inclinar la balanza hacia su equipo, interrumpió con un comentario que no pasó inadvertido: “Es lindo crecer juntos y acompañados, en equipo, no en soledad... porque uno está solo”. La respuesta de La Sole fue inmediata y desató risas en el estudio: “Qué culpa tengo yo de que me hayan puesto Soledad y encima como único nombre”.