Luck Ra le declaró la guerra a Miranda! y ellos reaccionaron: "Nos vas a hacer llorar"

Este martes, La Voz Argentina 2025 fue escenario de un divertido y encendido intercambio entre Luck Ra y el dúo Miranda! durante la audición de Juliana Annechini , quien interpretó el clásico Let it be, de The Beatles, y logró captar la atención de los tres coaches.

En su intento por convencer a la joven de sumarse a su equipo, Ale Sergi le propuso: "Podemos trabajarlo juntos" . Sin embargo, el cantante cordobés no se quedó atrás y lanzó una frase filosa: "Podés hacer exactamente lo mismo que con ellos, conmigo . Y ellos son dos que te van a estar puteando".

Embed - Juliana Annechini - "Let it be" - Audiciones a ciegas - La Voz Argentina 2025

La respuesta no tardó en llegar. "¿Qué? ¿Perdón? ¿Por qué lo vamos a putear?", reaccionó Juliana Gattas, visiblemente sorprendida. Luego, agregó con firmeza: "No, tiene muchas cosas buenas, pero eso no... la sabiduría de dos personas, con la trayectoria que tenemos nosotros".