"Es ella": La incómoda pregunta de Luck Ra a una participante de La Voz Argentina y una respuesta que no esperaba

" Soy mamá de ocho bendis, soy costurera ", contó y en ese momento la sorpresa fue aún mayor, especialmente para Lali que no salía del asombro. " Tuvieron ocho pibes... ¿todos con la misma..? ", indagó la cantante de Disciplina y la participante aclaró que no eran todos hijos del mismo padre.

"¿Y ahora actualmente estás en pareja?", preguntó Luck Ra, quien hasta el momento no había hablado. " Estoy en pareja ", respondió Sara y el cordobés siguió: "¿Viniste con él?". "Con ella" , respondió contundente y dejó mudo al artista, quien se incomodó por haber dado por sentado que se trataba de un hombre y no de una mujer, Cristina .

"Qué vida, qué mujer que ha vivido. Confieso que he vivido", agregó Lali Espósito. "Mi pareja que es la que me apoya ciento por ciento y es por ella que me decido a cantar, me tiró a la cancha en un evento, fue una locura y así empezó todo esto", reveló Sara en la previa, por lo que Cristina tiene mucho que ver con su paso por La Voz.