Se enfrentaron en La Voz Argentina con la participante víctima de burlas y revelaron un injusto requisito

Un participante no quería estar con Soledad Pastorutti en La Voz Argentina e incomodó a todo el jurado

En la audición a ciegas del martes pasado, Lula había interpretado "M.A.I." , un tema popularizado por Milo J. Sin embargo, no fue "un buen día", tal como dijo tras cantar. Desafinó, y ningún jurado dio vuelta su silla, por lo que ella quedó eliminada de La Voz Argentina.

En paralelo, los conductores del stream oficial de La Voz, Momi Giardina y Santi Talledo , no pudieron contener sus risas por el canto errado de Lula, lo que quedó a la vista como burlas por lo sucedido arriba del escenario.

En los comentarios, su tía, quien la acompañó a grabar la audición de La Voz, reveló que la canción de Milo J nunca fue una elección de Lula, sino impuesta por la producción. Es decir, los participantes no tienen la última palabra a la hora de definir con qué tema se sienten seguros para tener éxito en el programa.

Lula Medina enfrentó a Momi Giardina y Santi Talledo tras las burlas en La Voz Argentina

Después de viralizarse su presentación, la joven hizo una transmisión en vivo por Instagram este jueves por la noche justo a la hora en que salía por YouTube el stream de La Voz. Entonces, Santi Talledo la sumó a la conversación para aclarar los tantos y "hacer las paces".

"En mi casa no tenemos aire en la televisión, lo estaba viendo por YouTube. Yo la vi a Momi y me reí, no lo tomé mal. Al otro día vi que mi cara estaba en todos lados y que se habían burlado de mí en La Voz y empezó a caer un montón de hate, y mi bandeja de entrada explotó", contó Lula Medina en vivo conectada desde su casa.

Entonces, Momi Giardina tomó la palabra: "De mi parte te pido disculpas, debo reconocer que en una 'desafinadita' tuya me tenté. Que en la casa no se hagan los santos. No fue con maldad. Nosotros cumplimos el rol de la gente que está en la casa".

A continuación, Santi sumó al diálogo: "Nosotros nos tentamos mucho en Luzu, nos burlamos de nosotros. Le dijimos a Lula lo que fue y la queremos invitar para que venga".