"Te parecés a mi ex": Lali Espósito descolocó a un participante de La Voz Argentina al compararlo con un ex famoso

Lali Espósito fue protagonista de un divertido intercambio con un participante que se presentó en las audiciones a ciegas de La Voz Argentina . Una vez que su silla se dio vuelta, no dudó en expresar que le veía un parecido a un exnovio, también cantante, aunque Juliana Gattas lo encontró parecido a otro famoso artista.

No convenció a nadie en La Voz Argentina y su padre liquidó con todo a Lali Espósito

La Voz Argentina se posicionó en las últimas semanas como el programa más visto de la televisión argentina y de lo más comentado en redes sociales. Es que cada noche los participantes, sus historias y el intercambio con los coaches atrapan a la audiencia que los elige noche a noche y el ida y vuelta entre Lali y Jerónimo Romero , un joven oriundo de Tigre, no pasó desapercibido.

Lali Espósito sorprendió al nombrar a Benjamín Amadeo en La Voz Argentina

El joven de 21 años es pianista, guitarrista y cantante y con su interpretación de All of me logró que Miranda! y Lali Espósito den vuelta su silla. De esta manera, los artistas le dieron un lugar en el programa y la posibilidad de pasar a la próxima etapa.